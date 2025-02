Wyjdź z oprogramowania do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Qualtrics

qualtrics.com

Używany przez ponad 13 000 marek i 75% firm z listy Fortune 500, Qualtrics CoreXM to najbardziej zaufana, inteligentna i skalowalna wszechstronna platforma do zarządzania doświadczeniami. Qualtrics CoreXM to podstawowe narzędzie badawcze służące do tworzenia, uruchamiania i analizowania badań ankietowych. Dzięki CoreXM możesz przenieść izolowane lub zlecone na zewnątrz operacje do holistycznej, kompleksowej platformy zawierającej wszystkie spostrzeżenia, które chcesz zebrać i na podstawie których chcesz podjąć działania. Wyposażony w możliwości i rozwiązania dla każdego działu, CoreXM pomaga dotrzeć do odbiorców, gdziekolwiek się znajdują, zapewniając uzyskanie wglądu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz nawet tworzyć własne projekty lub korzystać z projektów opracowanych przez ekspertów Qualtrics — w celu uzyskania informacji o marce, klientach, badaniach produktów lub doświadczeniu pracowników — dzięki czemu możesz podejmować działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dzięki Qualtrics CoreXM umożliwiasz każdemu przechwytywanie, analizowanie i udostępnianie przydatnych spostrzeżeń oraz wykorzystywanie ich do identyfikowania lub ulepszania istniejących produktów, usług i doświadczeń. Nadszedł czas, aby zwiększyć wydajność danych dzięki najbardziej elastycznemu na świecie rozwiązaniu do nowoczesnych badań i informacji zwrotnych. 1) Koncentruj się na właściwych wynikach. Wzmocnij każdą decyzję dzięki przewidywalnym spostrzeżeniom i rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji, aby podejmować właściwe działania i ulepszać doświadczenia. Obejmuje to analizę tekstu opartą na sztucznej inteligencji, umożliwiającą zrozumienie otwartych informacji zwrotnych na dużą skalę, raportowanie dla każdego interesariusza i wiele więcej. 2) Wyrafinowane badania stają się proste Twórz, dostosowuj i modyfikuj dowolny projekt badawczy w ciągu kilku minut dzięki interfejsowi użytkownika typu „wskaż i kliknij”, metodologiom popartym doktoratem oraz solidnej bibliotece zawierającej ponad 100 typów pytań i szablonów zaprojektowanych przez naukowców zajmujących się ankietami. Wszystko gotowe do użycia, bez konieczności kodowania, kiedykolwiek. 3) Zwiększ szybkość i elastyczność Skaluj dostęp do wglądu w doświadczenia w całej organizacji dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom, przepływom pracy i łatwej współpracy. Dodaj do tego elastyczną platformę z niezrównaną integracją z systemami, z których już korzysta Twoja organizacja. 4) Oszczędzaj czas i pieniądze Standaryzuj swoje badania na jednej platformie, aby zbudować kompleksowy system rejestrowania wszystkich danych respondentów. Zostań ekspertem w dziedzinie badań dzięki sztucznej inteligencji, która wykona całą robotę za Ciebie, oferując rekomendacje mające na celu poprawę jakości i kompatybilności ankiet. 5) Konsoliduj i usprawniaj badania Dzięki jednemu, ujednoliconemu systemowi, który łączy i centralizuje zdolność każdego do słuchania, rozumienia i działania w oparciu o opinie i możliwości zdobywania doświadczenia, głębszego zagłębiania się w dane, projektowania osobistych doświadczeń na dużą skalę i radykalnego zwiększenia wydajności badań. 6) Zmniejszenie narażenia na ryzyko Dzięki niezrównanym zabezpieczeniom, zgodności i funkcjom zarządzania klasy korporacyjnej, Qualtrics CoreXM posiada certyfikaty RODO, HITRUST, ISO 27001 i jest zgodny z FedRAMP. 7) Zwiększ swoją przepustowość dzięki ekspertom na żądanie. Spraw, aby Twoje dane pracowały dla Ciebie wydajniej. Skorzystaj z naszych usług badawczych i sieci partnerów, aby uzyskać wsparcie w zakresie projektowania, analiz, raportowania i pozyskiwania respondentów. Dodatkowo, dzięki w pełni elastycznemu modelowi zaangażowania, korzystaj z nas tyle, ile potrzebujesz. Kluczowe cechy produktu Qualtrics CoreXM - Szablony zaprojektowane przez ekspertów - Kreator ankiet metodą „przeciągnij i upuść”. - Zautomatyzowane rozwiązania XM - Konfigurowalne motywy ankiet - Pełne narzędzia do współpracy - Zaawansowana logika ankiet - Zarządzanie kwotami - Wbudowana metodologia oparta na sztucznej inteligencji i analiza jakości pytań (ExpertReview) - Analityka i inteligencja oparta na sztucznej inteligencji (Stats iQ i Text iQ) - Tabele krzyżowe - Dostęp do REST API w celu integracji systemu - Dystrybucja SMS-ów - Zgodny z WCAG 2.0 - Wsparcie przez e-mail i czat