Oprogramowanie do rejestracji wydarzeń i sprzedaży biletów - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Airmeet to pierwsza na świecie wydarzenie Cloud (EXC) zbudowany, aby pomóc ludziom połączyć się z dowolnego miejsca. Ponad 6500 firm korzysta z AirMeet do zwiększenia swojej marki i przychodów poprzez wciągające doświadczenia i znaczące połączenie. Airmeet obsługuje wszystkie formaty wydarzeń, w tym konferencje, seminaria internetowe, spotkania, warsztaty, ratusz, targi zawodowe, ekspozycje i wiele innych. Marki takie jak Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, University of Toronto organizują tysiące wydarzeń co miesiąc na AirMeet na całym świecie. Oto, co niektórzy z naszych klientów mają do powiedzenia: „Dzięki AirMeet jesteśmy w stanie tworzyć i organizować angażujące i oszałamiające wrażenia z wydarzeń, które uwielbiają nasi klienci. W rezultacie nasze wydarzenia widzą prawie 2 -krotność wskaźnika frekwencji w porównaniu ze średnią branżową, a to pomogło przynieść wzrost konwersji sprzedaży o 600% ”, powiedział Darryl Praill, CMO z Agorapulse.