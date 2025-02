Oprogramowanie do rejestracji wydarzeń i sprzedaży biletów - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Ticket Tailor

tickettailor.com

Naszą misją w Ticket Tailor jest wspieranie różnorodnej grupy twórców wydarzeń poprzez ułatwianie i niedrogie sprzedawanie biletów. Nasze elastyczne i uczciwe ceny pomagają zwiększyć budżety wydarzeń. Pierwszorzędna obsługa klienta oznacza, że ​​wsparcie jest zawsze pod ręką – w dzień i w nocy. Jesteśmy dumni z budowania prostej platformy z nastawieniem na klienta. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem lub zakupem kredytów z góry, aby zaoszczędzić. Dajemy także organizacjom charytatywnym, B Corp i PTA 20% zniżki. A jeśli wydarzenie jest bezpłatne, my też. Gdy kasa jest już uruchomiona, wydarzenia można w pełni dostosować do własnych potrzeb, a my oferujemy szeroki zakres funkcji. Na początek pomyśl o tabelach miejsc siedzących, integracji z popularnymi narzędziami i bezpłatnej aplikacji do odprawy. Nasz zespół jest mały, ale potężny, kieruje się opiniami i koncentruje się na prostocie. Co miesiąc wydajemy ponad milion biletów na wydarzenia różnej wielkości i kształtu – od jedynego w Wielkiej Brytanii pływającego teatru lalek po brunche z motywem Beyoncé i wyprzedane groty Świętego Mikołaja w całych Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy także największą na świecie niezależną platformą sprzedaży biletów. Brak inwestorów, którym można by sprostać lub nierealistyczne cele w zakresie wzrostu. Dzięki temu możemy rozwijać się celowo – celowo – tak, aby każdy bilet na wydarzenie sprzedany za pomocą Ticket Tailor mógł mieć pozytywny wpływ. Jesteśmy neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla (równoważymy całą naszą historię emisji), przekazujemy datki na cele klimatyczne z każdego sprzedanego biletu, a w 2021 roku staliśmy się certyfikowaną firmą B Corp, dołączając do globalnej społeczności firm stawiających ludzi i planetę na pierwszym miejscu.