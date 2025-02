Oprogramowanie do planowania wydarzeń - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Attendease

attendease.com

Najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami korporacyjnymi i planowaniem spotkań. Attendease to najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydarzeniami dla planistów i organizatorów spotkań. Od spotkań osobistych po hybrydowe i wirtualne – nasza platforma obejmuje każdy aspekt stylu życia Twojego wydarzenia. Promuj się płynnie dzięki naszemu narzędziu do tworzenia witryn internetowych, marketingowi e-mailowemu i rejestracji uczestników. Przejmij kontrolę nad szczegółami wydarzeń, od prelegentów i wystawców po planowanie i sprzedaż biletów. Umożliwiając wszystkim łatwe tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi, Attendease usprawnia ten proces, zapewniając sukces w ciągu kilku minut. Attendease to doskonałe rozwiązanie dla organizacji poszukujących: ✔ Rozsądnych i przewidywalnych kosztów technologii bez niespodziewanych opłat ✔ Uproszczonej komunikacji z uczestnikami w celu przyciągnięcia, informowania i angażowania uczestników w celu uzyskania wyników ✔ Zapewniania spójnych, markowych doświadczeń przez całą podróż uczestnika ✔ Ułatwienia uczestnikom nawigację i personalizację programu wydarzenia ✔ Doświadczenia związane z rejestracją pojazdów, które konwertują i redukują liczbę porzuceń ✔ Dostęp do przydatnych danych uczestników i wydarzeń, kiedy i gdzie ich potrzebujesz ✔ Możliwość realizacji wielu wydarzeń na dużą skalę ✔ 5-gwiazdkowa obsługa klienta W 2023 r. , Attendease dołączył do rodziny Tripleseat. Tripleseat to oprogramowanie nr 1 w branży hotelarsko-gastronomicznej do zarządzania gośćmi i wydarzeniami. Razem z EventUp, wiodącym katalogiem obiektów, obsługujemy i pomagamy rozwijać branżę hotelarską i eventową. Zobacz profil Tripleseat tutaj: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews