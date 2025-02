Tworzenie sieci wydarzeń i kojarzenie - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Notified

notified.com

Notified Event Cloud zapewnia najbardziej wszechstronną, kompleksową technologię wydarzeń i powiązane usługi na świecie, umożliwiające tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi. Zarządzaj całym cyklem życia swoich wydarzeń, bez względu na lokalizację, format, rozmiar i długość – od pojedynczych sesji po zawsze aktywne wydarzenia. Notified umożliwia planistom wydarzeń, marketerom i specjalistom ds. komunikacji tworzenie wciągających doświadczeń, zwiększanie zaangażowania, wydobywanie zyskownych spostrzeżeń i maksymalizację zwrotu z inwestycji za pomocą jednej platformy. - Wydarzenia osobiste: usprawnij i zautomatyzuj procesy rejestracji i zaplecza, od wezwań do składania dokumentów po tworzenie programu. - Wydarzenia wirtualne: zapewniają wciągające wrażenia cyfrowe dzięki charakterystycznym lobby, solidnym narzędziom do angażowania i wbudowanemu rozwiązaniu do transmisji internetowej. - Wydarzenia hybrydowe: przenieś wspólne doświadczenia na nowy poziom dzięki kompleksowej technologii wydarzeń, aplikacji mobilnej i usługom produkcyjnym na miejscu. Twórz wciągające doświadczenia marki - Niespodzianka w czasie i przestrzeni i zachwyć uczestników wyjątkowymi, wyselekcjonowanymi doświadczeniami. Zaprojektuj cyfrowe doświadczenie, które przekazuje Twoją historię i odzwierciedla Twoją markę. - Spójne i dostosowane doświadczenie marki – responsywne i 3D - Elastyczne treści i programy – na żywo, symulacyjne i na żądanie - Bezproblemowe połączenie kanałów bezpośrednich i cyfrowych - Skalowalność od 500 do 200 000+ uczestników Wznieś zaangażowanie na nowy poziom Zwiększaj zaangażowanie i buduj znaczące połączenia, które wykraczają poza dzień wydarzenia na żywo oraz w czasie i przestrzeni. Napędzaj swoją społeczność programami przed, w trakcie i po wydarzeniu. - Połącz uczestników z innymi uczestnikami i sponsorami za pomocą dobierania partnerów opartego na sztucznej inteligencji - Czat wideo z innymi uczestnikami 1:1 lub w grupie - Monitoruj rozmowy w kanałach społecznościowych za pomocą ośrodków społecznościowych - Maksymalizuj zaangażowanie uczestników, gdziekolwiek się znajdują, dzięki zaawansowanej aplikacji do wydarzeń - Dysk znaczące zaangażowanie w grywalizację i odznaki. Zdobądź przydatne informacje i zmaksymalizuj zwrot z inwestycji. Uzyskaj informacje potrzebne do poprawy wyników biznesowych z jednego źródła ujednoliconych danych o wydarzeniach. Twoje dane to narzędzie do projektowania zapewniające uczestnikom zaawansowane doświadczenia. Potężny portal analityczny i raportowy integruje się z Twoim stosem technologii marketingowych i zapewnia dane i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym na temat odbiorców. Proste zarządzanie złożonymi wydarzeniami Wzmocnij współpracę podczas wydarzeń i skaluj swój zespół dzięki platformie, która usprawnia i automatyzuje procesy zaplecza. Brak powielania wysiłków, który jest nieodłącznym elementem rozwiązań technologii wydarzeń wirtualnych lub zorientowanych na osobę. - Zarejestruj uczestników - Zarządzaj prelegentami, wystawcami i sponsorami - Dostarczaj i zarządzaj treściami - Angażuj swoją społeczność