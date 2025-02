Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

JRNI

jrni.com

JRNI to pierwsze i jedyne globalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które integruje sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) z pocztą e-mail, czatem i innymi kanałami komunikacji w celu automatyzacji planowania spotkań, zarządzania wydarzeniami i kolejkowania. Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji JRNI zarządza komunikacją z klientami, czytając i reagując na odpowiedzi klientów w sposób ciągły. Twoi pracownicy po prostu sprawdzają swój harmonogram, przygotowują się i zapewniają klientom wyjątkową obsługę. Prosto, skutecznie i łatwo! Spotkania JRNI: Realizuj spotkania indywidualne, które są jedyne w swoim rodzaju!. Zoptymalizowane pod kątem konwersji procesy rezerwacji klientów online JRNI oferują planowanie 1-2-3 spotkań i najlepszą w swojej klasie obsługę, którą można dostosować do wyglądu i stylu każdej marki. Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne narzędzie dla personelu JRNI ułatwia Twoim pracownikom zarządzanie wszystkimi aspektami spotkań, od zmiany terminu, anulowania lub rezerwacji po śledzenie szczegółów klientów i wyników spotkań. Wydarzenia JRNI: prowadź spersonalizowane spotkania jeden do wielu, które zwiększają przychody i rentowność, budują silniejsze relacje z klientami oraz poprawiają satysfakcję i lojalność klientów – na dużą skalę. Po stronie klienta JRNI Events oferuje podróże rezerwacyjne, które można dostosować do wyglądu i stylu każdej marki oraz zoptymalizowane pod kątem konwersji, aby ułatwić szybką rejestrację. Jeśli chodzi o personel, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne narzędzie do zarządzania wydarzeniami JRNI ułatwia pracownikom nadzorowanie kluczowych aspektów wydarzeń, od zarządzania sprzedażą biletów po dodawanie/usuwanie uczestników i wirtualną transmisję. Wirtualne kolejkowanie JRNI: Zoptymalizuj obsługę klienta, zmniejszając kolejki i czas oczekiwania. Dla klientów inteligentne wirtualne kolejki eliminują potrzebę fizycznego czekania w kolejce. Mogą łatwo dołączać do kolejek z dowolnego urządzenia, a następnie otrzymywać aktualizacje statusu kolejek za pośrednictwem powiadomień e-mail lub SMS. Jeśli chodzi o personel, łatwe w użyciu narzędzie concierge JRNI ułatwia pracownikom zarządzanie wszystkimi aspektami kolejek, od dodawania, usuwania lub reorganizacji klientów w kolejce, po śledzenie szczegółów klientów i wyników wizyt. JRNI Analytics: Śledząc przychody i konwersje, Twoja firma może wykorzystać JRNI Analytics do pomiaru ROI i zrozumienia, w jaki sposób dostarczane przez Ciebie doświadczenia typu „jeden do jednego” i „jeden do wielu” generują wartość. Rozumiejąc wskaźniki doświadczenia klienta – takie jak czas oczekiwania i czas realizacji – firmy mogą mieć pewność, że zapewniają swoim klientom najlepszą możliwą obsługę. Dzięki danym dotyczącym optymalizacji siły roboczej, takim jak raporty dotyczące zatrudnienia, firmy mogą usprawnić planowanie siły roboczej na poziomie indywidualnej lokalizacji, regionu i personelu. Złącza i rozszerzalność Rozszerz możliwości platformy JRNI za pomocą szeregu gotowych aplikacji i partnerów ekosystemowych. Kluczowe łączniki oferują rozwiązania dla przedsiębiorstw, obsługi klienta, komunikacji, optymalizacji siły roboczej oraz wyszukiwania i analityki. Ponadto platforma JRNI jest zbudowana w oparciu o nowoczesny stos technologiczny wykorzystujący interfejsy API RESTful. Dzięki naszemu frameworkowi rozszerzalności klienci mogą rozszerzać podstawowe możliwości platformy, tworząc niestandardowe aplikacje.