Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami - Najpopularniejsze aplikacje - Salwador

Breakroom

breakroom.net

Breakroom to kolejna ewolucja cyfrowej współpracy i zaangażowania – w pełni konfigurowalne środowisko 3D stworzone z myślą o wszystkich Twoich wirtualnych wymaganiach. Nowy świat pracy to nie piekło wideokonferencji 2D, w którym utknąłeś. To wciągające doświadczenie cyfrowe, które umożliwia łączność, współpracę i komunikację. Odległy nie musi oznaczać usunięty – stwórz świat, którego ludzie chcą być częścią. Najnowocześniejsza platforma Metaverse firmy Breakroom jest pełna zaawansowanych funkcji i funkcjonalności, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe. Ułatwia natychmiastowe tworzenie i dostosowywanie własnego wirtualnego świata, odpowiedniego dla każdego rodzaju zaangażowania odbiorców. Od cyfrowych przestrzeni do pracy, konferencji i wirtualnych klas po festiwale filmowe, premiery książek i wydarzenia społeczne — Breakroom zapewnia elastyczność, dzięki której możesz zrobić to wszystko. Możesz nawet w ciągu kilku minut założyć sklep e-commerce połączony z wbudowanym rynkiem, w którym będziesz mieć dostęp do tysięcy zasobów 3D lub możesz zarabiać na własnych. W pełni konfigurowalne środowisko 3D Breakroom zapewnia nieskończony potencjał twórczy, dzięki któremu możesz stworzyć swój świat dokładnie tak, jak go widzisz. Nasz zestaw Unity SDK zapewnia nieograniczone możliwości dostosowywania, ułatwiając przesyłanie niestandardowych regionów, treści, gier i innych zasobów 3D zaprojektowanych przez Twój zespół. ROZWIĄZANIA WCIĄGAJĄCE DOŚWIADCZENIA Od festiwali filmowych i pokazów mody po premiery rezerwacji i wydarzenia networkingowe – dzięki Breakroom wszystko jest możliwe. Zaangażuj ludzi w świat cyfrowy dzięki wciągającemu doświadczeniu marki, które inspiruje interakcję z odbiorcami. Masz czyste płótno, na którym możesz stworzyć, co chcesz – wirtualny świat jest przed tobą. DIGITAL HQ Wyobraź sobie na nowo pracę zdalną dzięki w pełni konfigurowalnemu wirtualnemu miejscu pracy. Funkcje obejmują sale konferencyjne, biura, audytoria i przestrzenie społeczne, w których pracownicy mogą łączyć się i spędzać czas towarzysko. Dzięki udostępnianiu ekranu i kamery internetowej, tablicom i narzędziom do przesyłania wiadomości Twoja cyfrowa siedziba stanie się centrum współpracy. WIRTUALNE WYDARZENIA Platforma wirtualnych wydarzeń, która pozwala nawiązać kontakt z publicznością w zupełnie nowy sposób. Wypełnij lukę między wydarzeniami fizycznymi i online dzięki rozwiązaniu do wirtualnych wydarzeń 3D na konferencje, wydarzenia sieciowe, wystawy i nie tylko, tworząc unikalne i wciągające wrażenia cyfrowe, które zaangażują odbiorców. WIRTUALNA KLASA Ożyw zdalną naukę dzięki wciągającej i konfigurowalnej wirtualnej klasie Breakroom. Klasa 3D, w której uczniowie mogą współpracować i angażować się w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Stwórz prawdziwie interaktywne środowisko edukacyjne dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy i oceny, które utrzymają motywację i zaangażowanie uczniów.