Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami - Najpopularniejsze aplikacje - Meksyk

pretix

pretix.eu

pretix to wysoce zaawansowane oprogramowanie do sprzedaży biletów, które obejmuje wszystko w jednym: sklep internetowy, kasę i punkty sprzedaży biletów, z naciskiem na prywatność i bezpieczeństwo. pretix oferuje pełne możliwości wielojęzyczne, można go w dużym stopniu dostosować do Twojego wydarzeni...