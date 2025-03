Systemy ERP - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

BirdDog Software

BirdDog Software to wiodący zintegrowany pakiet oprogramowania internetowego, obejmujący oprogramowanie do realizacji zamówień, CRM i e-commerce. BirdDog Enterprise to także najlepsze w branży oprogramowanie biznesowe typu Software-as-a-Service (SaaS), które wspiera całą firmę w ramach jednego, zintegrowanego i wydajnego oprogramowania do zarządzania biznesem. Tym, co czyni BirdDog Enterprise wyjątkowym, jest to, że jest zbudowany na jednej platformie, więc sprzedaż, wsparcie, wysyłka i rozliczenia korzystają z tych samych informacji podczas każdej interakcji. Enterprise udostępnia istotne informacje biznesowe w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz szybciej podejmować lepsze decyzje.