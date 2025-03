Oprogramowanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie - Najpopularniejsze aplikacje

Vectara

Vectara to platforma do wyszukiwania konwersacyjnego i odkrywania wiedzy oparta na LLM, która umożliwia firmom prowadzenie inteligentnych rozmów na ich własnych danych (pomyśl o ChatGPT, ale o Twoich danych). Platforma przeznaczona przede wszystkim dla programistów zapewnia prosty interfejs API i zapewnia programistom dostęp do najnowocześniejszej technologii NLU (rozumienia języka naturalnego) o wiodącym w branży znaczeniu. Dzięki „Grounded Generation” firmy Vectara firmy mogą szybko, bezpiecznie i niedrogo zintegrować najlepsze w swojej klasie wyszukiwanie semantyczne i odpowiadanie na pytania w swoich aplikacjach, bazach wiedzy, witrynach, chatbotach lub punktach pomocy technicznej. Funkcje takie jak „Natychmiastowe indeksowanie”, „Cross-attentional Neural Re-ranking” i „Abstrakcyjne podsumowanie” zapewniają, że najnowsze informacje są zawsze dostępne, a użytkownikowi prezentowane są tylko najbardziej trafne odpowiedzi. Co więcej, wyniki są podsumowywane w języku naturalnym z dołączonymi cytatami, dzięki czemu użytkownicy mogą zrozumieć i zaufać prawdziwości odpowiedzi. Ponieważ Vectara indeksuje wyłącznie Twoje dane biznesowe, ryzyko halucynacji jest prawie wyeliminowane, tj. generowane odpowiedzi opierają się na faktach – dane klientów, które są przesyłane i przechowywane w formie zaszyfrowanej, nigdy nie są wykorzystywane do uczenia modeli Vectara. Twórcy stron internetowych i aplikacji mogą zarejestrować się bezpłatnie, zapewniając duże limity danych, aby łatwo dodawać funkcje wyszukiwania semantycznego do swoich aplikacji. Potężna, kompleksowa platforma Vectara samooptymalizuje się i jest łatwa w obsłudze za pośrednictwem prostych interfejsów API, dzięki czemu firmy mogą rozpocząć działalność w ciągu zaledwie kilku minut i nie wymagają dodawania wyspecjalizowanych inżynierów ani infrastruktury. Indeksowanie danych jest równie proste dzięki obsłudze wszystkich standardowych typów dokumentów i formatów danych spotykanych w przedsiębiorstwie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Vectara.com.