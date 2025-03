Loop54

loop54.com

Loop54s Wyszukiwanie i personalizacja witryn e-commerce odbywa się za pomocą zastrzeżonej sztucznej inteligencji. Loop54 AI personalizuje wyszukiwanie w witrynie i nawigację według kategorii, dzięki czemu każdy odwiedzający otrzymuje trafne wyniki. Podczas gdy większość narzędzi do personalizacji wymaga miesięcy gromadzenia danych, Loop54 wykorzystuje małe zestawy danych do wykonania pracy tysięcy reguł. Umożliwia szybkie i automatyczne personalizowanie doświadczenia użytkownika. Wyszukiwanie w witrynie Zamień swoje pole wyszukiwania w pomocnego sprzedawcę – bez apodyktycznego najechania kursorem. - Personalizacja predykcyjna - Autouzupełnianie - Nauka nowych słów - Sprawdzanie pisowni - Automatyczne rankingowanie i sortowanie - Wyszukiwanie treści - Dynamiczne faceting - Powiązane wyniki Nasze wyszukiwanie zwiększa AOV i współczynnik konwersji średnio o 30%. Niektórzy klienci, z którymi współpracujemy, to między innymi Not On The High Street, Webhallen, Office Depot.