Inteligentne, szybkie i wysoce konfigurowalne wyszukiwanie w Twojej witrynie. - Indeksuj strony swojej witryny, produkty, filmy z YouTube, często zadawane pytania i dokumenty (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Skorzystaj z naszego potężnego robota, udostępnij mapę witryny, prześlij kanał, skorzystaj z naszego API lub połącz wszystkie metody na raz, aby pomyślnie zaindeksować swoją treść. - Uzyskaj inteligentne wyniki. Używamy rozumowania semantycznego, aby ulepszyć nasz silnik. Oznacza to, że jeśli Twoi kochający psy odwiedzający będą szukać hasła „szczeniak” lub „pies”, nadal znajdą strony poświęcone psom. Dodaj nieograniczoną liczbę niestandardowych synonimów. - Ustaw to po swojemu. Przeszukuj domeny lub nawet różne platformy. Ukryj niechciane strony, grupuj wyniki w niestandardowe kategorie dla łatwiejszej nawigacji, dodawaj filtry i opcje sortowania. - Ciesz się niesamowicie szybkimi sugestiami i wynikami wyszukiwania. Nikt nie lubi czekać. Nasza wyszukiwarka zapewnia natychmiastowe sugestie autouzupełniania, prowadzące osoby poszukujące do najlepszych wyników. - Uzyskaj wnikliwe analizy. Chcesz wiedzieć, co jest wyszukiwane, jakie wyniki są klikane i jak często? Nasze analizy Ci to właśnie mówią, dzięki czemu możesz być na bieżąco z trendami i wymaganiami oraz dostosowywać wyszukiwanie do odwiedzających i kupujących, aby pomóc Ci zwiększyć konwersje sprzedażowe. - Zrób to po swojemu. Styl pola wyszukiwania można w pełni dostosować za pomocą naszego narzędzia do projektowania wyszukiwania typu „kliknij i wyświetl podgląd” lub niestandardowego CSS. Nie jest wymagana znajomość kodowania. Dopasuj go do wyglądu i stylu swojej witryny. - Przejmij kontrolę nad wyszukiwaniem. Ty decydujesz, jakie treści chcesz pokazać. Przypinaj wybrane strony na górze, dodawaj niestandardowe wyniki, przekierowuj lub modyfikuj zapytania i pokazuj uporządkowane dane – czyli dokładnie to, co powinni zobaczyć Twoi użytkownicy. - Integracja przebiega płynnie i łatwo. Od przeczytania tego zdania do uruchomienia nowego wyszukiwania w Twojej witrynie może zająć mniej niż 5 minut. Wszystko czego potrzebujesz to jeden blok JavaScript! - Nie masz pewności co do kodowania? Mamy wtyczki do WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly - a lista ciągle rośnie. Platforma Twojej witryny nie jest jeszcze uwzględniona? Mamy najlepsze w swojej klasie wsparcie, które przeprowadzi Cię przez proces wdrożenia.