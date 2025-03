Oprogramowanie szyfrujące - Najpopularniejsze aplikacje - Uganda

Tresorit

tresorit.com

Tresorit to kompleksowo zaszyfrowana platforma do współpracy w zakresie treści o zerowej wiedzy, która umożliwia firmom dbającym o bezpieczeństwo bezpieczne zarządzanie, synchronizowanie, podpisywanie i udostępnianie plików. W przeciwieństwie do innych dostawców chmury publicznej, Tresorit nie ma dostępu do plików użytkowników, co zapewnia maksymalną poufność. - Bezkompromisowe bezpieczeństwo: Twoje pliki są chronione od momentu przesłania ich do chmury, aż dotrą do zamierzonego odbiorcy. Uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Twoich plików jest technicznie niemożliwe. - Bezproblemowa i bezpieczna praca zespołowa: Niezależnie od tego, czy chodzi o dane osobowe w dokumentach HR, umowach prawnych, planach finansowych, czy ściśle tajnych prototypach badawczo-rozwojowych – Tresorit zapewnia cyfrową przestrzeń roboczą, w której Twoje bardzo wrażliwe dokumenty pozostają bezpieczne. - Zaawansowane opcje kontroli i monitorowania: zarządzaj i nadzoruj wszystkich użytkowników oraz ich informacje i działania. Tresorit oferuje zaawansowane funkcje kontroli, dzięki czemu możesz mieć pewność, że właściwi pracownicy mają dostęp do właściwych plików. -Tresorit to idealne rozwiązanie uzupełniające dla każdej firmy działającej w branży o ściśle regulowanych regulacjach, w której przestrzeganie rygorystycznych standardów jest koniecznością. Tresorit można wdrożyć wraz z rozwiązaniami Microsoft, aby zapewnić zgodność z RODO, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA lub ITAR. Nasza kompleksowa technologia szyfrowania po stronie klienta gwarantuje, że Twoje najbardziej wrażliwe dokumenty będą zawsze chronione.