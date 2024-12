Oprogramowanie szyfrujące - Najpopularniejsze aplikacje - Algieria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie szyfrujące wykorzystuje kryptografię w celu ochrony poufności i integralności danych. Firmy korzystają z tego oprogramowania, aby mieć pewność, że tylko upoważnione strony będą miały dostęp do informacji, minimalizując ryzyko narażenia lub naruszeń. Przekształcając czytelne dane w zaszyfrowany, niezrozumiały format, oprogramowanie szyfrujące sprawia, że ​​dane są prawie niemożliwe do odszyfrowania przez nieupoważnionych użytkowników. Firmy mogą wdrożyć szyfrowanie w komunikacji, bazach danych i różnych typach plików lub systemach przechowywania. Można go zastosować do danych w stanie spoczynku, danych w transporcie i danych w użyciu, co czyni go szczególnie cennym do ochrony informacji wrażliwych, takich jak dane osobowe (PII), chronione informacje zdrowotne (PHI) i branża kart płatniczych (PCI). dane.