Oprogramowanie pracodawcy rekordowego (EOR). - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

RemotePass

remotepass.com

RemotePass to najpotężniejsza i najłatwiejsza w użyciu globalna platforma onboardingu i płac dla globalnych zespołów. Naszą wizją jest stworzenie świata, w którym każdy może pracować z dowolnego miejsca, mając jednocześnie dostęp do świadczeń i usług finansowych. Usuwając złożoność procesu, na nowo wymyślamy płace i świadczenia dla przyszłościowych firm i zdalnych zespołów. W przypadku firm nasze kompleksowe rozwiązanie pomaga kontrolować cały cykl życia pracy zdalnej, umożliwiając łatwe wdrażanie, płacenie i zarządzanie zdalnymi zespołami w 150 krajach. Zespołom i kontrahentom RemotePass gwarantuje terminowe otrzymywanie płatności w wybranej przez Ciebie metodzie płatności i walucie, a nasza super aplikacja zapewnia płynny dostęp do wiodących usług i korzyści finansowych — bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Nasz zespół skupia się na doświadczeniu użytkownika i obsługujemy złożony produkt z UX klasy konsumenckiej. Bardzo zależy nam na umożliwieniu zespołom HR i finansów unikania pracy ręcznej i zachowywania zgodności, dzięki czemu można skupić się na przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych światowych talentów. Zarezerwuj wersję demonstracyjną już dziś, aby dowiedzieć się, jak RemotePass może sprawić, że wdrożenie i płacenie będzie naprawdę łatwe. RemotePass: Wejdź na pokład i płać każdemu, z dowolnego miejsca.