Oprogramowanie do planowania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Celayix

celayix.com

Celayix to platforma do zarządzania personelem oparta na sztucznej inteligencji, która oferuje planowanie pracowników, śledzenie czasu i obecności oraz różne rozwiązania do zarządzania personelem. To narzędzie jest szczególnie przydatne dla dużych firm z branży opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, handlu detalicznego i innych, które chcą poprawić efektywność planowania oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Funkcja planowania Celayix może pomóc w skróceniu czasu pracy związanego z planowaniem nawet o 95%, ponieważ generuje harmonogramy w ciągu kilku minut w oparciu o dostępność, umiejętności i wydajność pracowników. Narzędzie oferuje funkcję automatycznej zastępstwa w celu zarządzania zgłoszeniami chorobowymi, niestawieniami się i zmianami w ostatniej chwili, a także pozwala odzyskać do 2600 USD na pracownika rocznie z tytułu kosztów absencji. Dzięki Celayix firmy mogą łatwo zarządzać harmonogramami pracowników, śledzić frekwencję i znajdować wykwalifikowanych zastępców w przypadku nagłych zmian. Platforma oferuje różne integracje i zasoby, w tym blogi, studia przypadków, infografiki i filmy, aby zapewnić użytkownikom wszystkie niezbędne informacje na temat narzędzia. Celayix oferuje różne pakiety funkcji dostosowane do różnych potrzeb i budżetów, z bezpłatną wersją próbną, która pomaga użytkownikom ocenić narzędzie przed podjęciem decyzji. Klienci mogą skontaktować się z pomocą techniczną Celayix za pośrednictwem strony pomocy technicznej lub bezpośrednio z firmą. Ogólnie rzecz biorąc, firmy poszukujące kompleksowego oprogramowania do zarządzania personelem mogą skorzystać z rozwiązań Celayix opartych na sztucznej inteligencji.