Oprogramowanie do planowania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

7shifts to wszechstronna platforma do zarządzania zespołem restauracji, która pomaga operatorom: 1) Podejmować bardziej opłacalne decyzje. Każdego dnia uzyskasz wiedzę potrzebną do podejmowania najlepszych decyzji dotyczących zespołu i działań operacyjnych. Osiągaj swoje cele związane z pracą dzięki egzekwowaniu harmonogramu, optymalnemu śledzeniu pracy i raportowaniu w czasie rzeczywistym. 2) Popraw efektywność operacyjną. Pomożemy uporządkować Twoją działalność i ograniczyć błędy, których łatwo uniknąć. Aktywnie zarządzaj zgodnością, z łatwością prowadź listę płac i śledź zadania za pomocą cyfrowych list kontrolnych. 3) Odzyskaj czas. Dzięki tej zwiększonej wydajności będziesz mieć więcej wolnego czasu, który możesz przeznaczyć na tworzenie wspaniałych wrażeń dla gości. Łatwiejsze planowanie, scentralizowana komunikacja i automatyczne obliczanie napiwków są na wyciągnięcie ręki. 4) Popraw utrzymanie zespołu. Zyskasz dostęp do narzędzi potrzebnych do budowania silnych zespołów. Kontroluj zaangażowanie, nastroje i satysfakcję zespołu, aby zmniejszyć rotację o 13%. Oto, w jaki sposób Twoja restauracja może skorzystać na pracy na 7 zmian: - Zaoszczędź do 4 godzin tygodniowo na tworzeniu harmonogramów personelu i zarządzaniu nimi - Skróć czas poświęcony na planowanie o 80% - Zaoszczędź do 250 USD miesięcznie na czasie menedżerów - Zredukuj koszty pracy, aby zaoszczędzić aż do 3000 USD rocznie - Redukcja połączeń i SMS-ów od personelu o 70% - Twórz harmonogramy z dokładnością roboczą 95% - Prognozuj przyszłą sprzedaż z dokładnością do 95% - Oszczędź 1000 USD miesięcznie na obniżonych kosztach pracy dzięki bardziej efektywnemu harmonogramowi - Oszczędź 1000 USD miesięcznie we wczesnych godzinach pracy i nadwyżkach kadrowych Zarządzanie harmonogramami pracy zespołu, rejestracją czasu pracy, komunikacją w zespole, przestrzeganiem przepisów prawa pracy, płacami, napiwkami i nie tylko, nigdy nie było łatwiejsze, a wszystko to z jednego miejsca. 7shifts można znaleźć w restauracjach każdej wielkości – od sklepów typu mama i pop po krajowe sieci, takie jak Bareburger, Highway 55 i Five Guys. Dołącz do ponad 1 500 000 profesjonalistów z branży restauracyjnej, którzy już korzystają z systemu 7shifts, aby uprościć zarządzanie zespołem.