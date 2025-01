Oprogramowanie do planowania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Katar

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules to wiodące rozwiązanie do planowania pracowników w branży restauracyjnej i hotelarskiej, ponieważ jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób zarządzania harmonogramem i komunikacji z zespołem. Członkowie zespołu uwielbiają to, ponieważ jednym kliknięciem mogą wymieniać, odbierać lub zwalniać zmiany w aplikacji mobilnej. Równowagę między życiem zawodowym a prywatnym można łatwo zarządzać dzięki automatycznym przyjmowaniu zmian, gdy chcesz mieć więcej godzin, i prośbom o urlop, gdy tego nie potrzebujesz. Synchronizacja kalendarza, powiadomienia i przesyłanie wiadomości zapewniają zespołom łączność i bieżąco informują o zmianach w harmonogramie. Menedżerowie doceniają oszczędność czasu przy tworzeniu harmonogramów i zatwierdzanie zmian zmian jednym kliknięciem. Funkcje prognozowania pracy i zarządzania zgodnością pomagają menedżerom kontrolować koszty i minimalizować ryzyko braku zgodności. A co najważniejsze, utrzymywanie kontaktu za pomocą transmisji i rozmów indywidualnych zapewnia szczęśliwą i produktywną kulturę pracy w zespole. HotSchedules jest częścią kompletnego rozwiązania do zarządzania pracownikami opartego na platformie Fourth Intelligence. Dodatkowe moduły obejmują: Czas pracy — szybko i dokładnie przetwarzaj listę płac dzięki naszej zintegrowanej aplikacji do generowania zagregowanych danych dotyczących wyników, jednocześnie oznaczając wyjątki dotyczące brakujących przerw, nadgodzin i nie tylko. Zachowaj zgodność listy płac dzięki specjalnym kalkulacjom wynagrodzeń za posiłki, przerwy i przewidywanemu harmonogramowi. Dodatkowe oszczędności można uzyskać po dodaniu opcji WebClock umożliwiającej geofencing oraz powiadomienia o nadgodzinach i nieodebranym wejściu. LogBook — oparty na złotym standardzie Manager’s Redbook, nasz cyfrowy LogBook eliminuje niekończącą się komunikację tam i z powrotem dzięki skonsolidowanym notatom zmian, listom zadań, wiadomościom i nie tylko. Przekazuj najważniejsze informacje między zmianami i przypisuj zadania bezpośrednio za pomocą telefonu, poprawiając wydajność i odpowiedzialność pracowników. Prognozowanie pracy — oszczędzaj pieniądze i jednocześnie poprawiaj doświadczenia dzięki mądrzejszemu planowaniu. Menedżerowie utrzymują większą dokładność między godzinami prognozowanymi, zaplanowanymi, budżetowymi i rzeczywistymi dzięki naszemu rozwiązaniu do prognozowania wyższego poziomu. Dostęp do wynagrodzenia zarobkowego/płatność na żądanie – Fuego to aplikacja płatnicza na żądanie, dostępna wyłącznie dla użytkowników HotSchedule. Jednym z najbardziej pożądanych świadczeń w 2023 r. jest to, że pracodawcy, którzy zastosują EWA, nie tylko pomogą złagodzić obciążenia finansowe pracowników o niskich dochodach i nieotrzymujących napiwków, ale odczują wzrost retencji o 20–40%, zmniejszenie liczby opuszczanych zmian i mogą wyeliminować korzystanie z czeków papierowych – wszystko bez dodatkowych kosztów. Raportowanie i analityka — nasze kompletne rozwiązanie do raportowania i analiz ujawnia spostrzeżenia operacyjne poprzez konsolidację harmonogramu, czasu i obecności, prognozowania pracy i danych POS w jednym miejscu. Gotowe do użycia pulpity nawigacyjne ujawniają zagregowane dane dotyczące pracy do analizy regionalnej lub korporacyjnej, a raporty na poziomie sklepu pomagają menedżerom śledzić KPI ze zmiany na zmianę.