Oprogramowanie do polecania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Referral Factory

referral-factory.com

Oprogramowanie typu plug-and-play umożliwiające tworzenie i śledzenie własnego programu poleceń lub programu partnerskiego. Uznany za numer 1 przez marketerów na całym świecie. Jedyne oprogramowanie polecające oficjalnie certyfikowane przez HubSpot. Zbuduj swój program w ciągu kilku dni, a nie tygodni, korzystając z narzędzia do tworzenia kampanii typu „przeciągnij i upuść” w Referral Factory. Referral Factory oferuje zaawansowaną personalizację białej etykiety bez pisania linijki kodu! Twórz programy polecające, programy partnerskie, programy ambasadorskie, polecaj, wygrywaj konkursy i wiele więcej! * Dostęp do ponad 100 edytowalnych szablonów programów poleceń, zaprojektowanych przez ekspertów ds. marketingu. * Integruje się z HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier i innymi. * Fabryka poleceń oferuje także funkcję webhooka, zaawansowane API i wiele wyzwalaczy Zapier, które pomogą Ci przenieść nowe polecenia bezpośrednio do przepływów pracy, z których już korzystasz. * Widżety, wyskakujące okienka, elementy osadzone i strony promujące Twój program polecający. * Dostęp do ponad 200 nagród i zachęt za polecenie. Kupony, cyfrowe karty płatnicze, darowizny, wydawaj własne, nagradzaj poprzez zapier i wiele więcej. * Zaawansowana analiza poleceń, dzięki której możesz śledzić zwrot z inwestycji w swój program poleceń w czasie rzeczywistym. * W pełni zgodny z RODO. Dzięki możliwości hostowania własnych danych za dodatkową opłatą funkcja ta jest szczególnie popularna wśród przedsiębiorstw, które chcą uniknąć konieczności sprawdzania zgodności, aby umożliwić innemu dostawcy hostowanie danych swoich klientów. Ceny wahają się od 95 do 1400 dolarów miesięcznie, więc istnieje plan dla wszystkich rodzajów firm. Wszystkie plany zapewniają dostęp do całodobowego wsparcia na czacie i wideo. BEZPŁATNE wdrożenie do wszystkich planów, co oznacza, że ​​zespół wsparcia Referral Factory pomoże Ci zbudować program polecający, wypromować go i zintegrować z narzędziami biznesowymi, z których już korzystasz. Referral Factory zostało uznane za oprogramowanie polecające numer 1, zarówno przez Influencer Marketing Hub, jak i Growth Marketing Pro. Ponad 300 000 poleceń wygenerowanych dla naszych klientów w 2023 roku!