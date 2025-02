Oprogramowanie do rozpoznawania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantageclub.ai to globalna platforma zaangażowania pracowników napędzająca doświadczenie w miejscu pracy i dobre samopoczucie z takimi funkcjami takimi jak nagrody, rozpoznawanie, korzyści, elastyczne świadczenia pracownicze i budowanie społeczności na zunifikowanej platformie. * Advantageclub.ai to kompleksowa platforma cyfrowej nagród i rozpoznawania, która pozwala menedżerom i organizacjom uznać pracowników za ich wysiłki, a wszystko to za pomocą przycisku. Za pośrednictwem platformy pracownicy mogą dać wysokie piątki, polubienia, komentarze i inne, aby okazać swoje uznanie dla swoich kolegów. Platforma R&R jest dopasowana do globalnego rynku wykupu nagród, który pozwala pracownikom wybierać spośród ponad 10 000 globalnych marek. * Rozwiązanie Perks & Privile pozwala organizacjom dodać coś specjalnego do zarobków pracowników, oferując wyjątkowe i ekskluzywne oferty i oferty korporacyjne w całym kraju. Dzięki ofertom elastycznym korzyściom firmy mogą tworzyć wiele rodzajów portfeli pracowników wyselekcjonowanych na określonych rynkach, takich jak dobre wellness, praco z pracy i portfele L&D. * Rozwiązanie społeczności i strefy zabawy wprowadza wiele programów zaangażowania pracowników pod jedną platformą. Dzięki programom takim jak gry wewnątrz korporacyjnymi z tablicami liderami na żywo, rynki peer-to-peer i kluby hobby, to rozwiązanie oferuje coś wyjątkowego dla połączenia pracowników każdego rodzaju organizacji. * Rozwiązanie w zakresie dobrego samopoczucia finansowego pomaga pracownikom stać się doświadczonym finansowo, oferując obiekty w celu oszczędzania, otrzymywania pożyczek i otrzymywania zaliczek wynagrodzeń po przystępnych cenach i zero stóp procentowych. <> O Advantageclub.ai Advantageclub.ai to globalna platforma zaangażowania pracowników z takimi funkcjami, jak nagrody, rozpoznawanie, budowanie społeczności i Flexben na zunifikowanej platformie. Zapewnia kompleksowe rozwiązania w celu ułatwienia zaangażowania pracowników poprzez wyłączne przywileje i nagrody od swoich ponad 10 000 partnerów marki. Założona w 2016 r., Advantageclub.ai jest pomysłem UCLA podyplomów Sourabh Deorah i Smiti Bhatt Deorah, którzy zidentyfikowali korzyści pracowników jako przestrzeń do wywołania zakłóceń za pomocą eksploracji danych i analizy. Od tego czasu na nowo definiuje świadczenia pracownicze poza tradycyjnym funduszem oprocentowanym i politykami rabatowymi korporacyjnymi. Obecnie z siedzibą w Delaware, Advantageclub.ai ma ponad 5 milionów użytkowników z imponującym portfolio klientów z BCG, Concentix, TelePerformance, Hexaware, Target i wiele innych, z obecnością w ponad 100 krajach. Firma jest dumna z zapewnienia skalowalnego, konfigurowalnego, opłacalnego programu, aby podnieść zaangażowanie pracowników. Jego ujednolicona platforma oferuje szeroką gamę programów uznania, w tym nagrody za kamień milowy/rocznica/lata usług, premie w czasie rzeczywistym, automatyczne zachęty, uznanie dla peer-to-peer, programy wdrażania, programy odnowy biologicznej oraz kwartalne i coroczne wyniki nagrody. W 2022 r. Advantageclub.ai otrzymał „Excellence in Global R&R Program”, „Excellence in Empagement” i „Excellence in Expertee Experience” Światowego Kongresu HRD. Dzięki jedynej misji pomagania organizacjom w utrzymaniu i prowadzeniu pracowników, aplikacja Advantage Club jest wspierana przez solidne rozwiązanie zaangażowania pracowników, które oferuje najlepsze w swojej klasie wrażenia dla użytkowników. Platforma ma zrewolucjonizować branżę poprzez bezpośredni wpływ na rekrutację pracowników i zatrzymywanie za pośrednictwem wyczerpującego narzędzia zaangażowania pracowników. <> Misja Advantageclub.ai przewiduje świat, w którym pracownicy są bardzo zaangażowani i szczęśliwi, a każde miejsce pracy, duże lub małe, ma pozytywną kulturę uznania i uznania. Ma na celu pomóc organizacjom w budowaniu i prowadzeniu programów doświadczeń i zaangażowania pracowników, które rezonują z ich kulturą i wartościami.