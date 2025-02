Oprogramowanie do rozpoznawania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre to jedyna platforma zaangażowania pracowników „zamkniętej pętli”, pomaga klientom takim jak Duke Energy, Medtronic i Adtalem zaangażowanie w skali przedsiębiorstwa i oszczędzanie 5-7 liczb rocznie przy niższych kosztach oprogramowania i nagród. Platforma łączy wiele narzędzi do zaangażowania - działania, transmisji, ankiet, wyzwań, rozpoznawania, nominacji, nagród i innych - Into kanałów, które pracownicy korzystają już codziennie (zespoły Microsoft, e -mail, SMS, kody QR i rodzime bonfyre Aplikacja na Android/iOS). Dzięki trenerowi kulturowej AI przekłada dane z ankiety zaangażowania na bezpośredni mierzalne, sugerowane działania, które menedżerowie mogą podjąć 2-3 kliknięcia. Wielokrotnie nagradzane rozwiązanie rozpoznawania zakłóca branżę. Klienci zauważyli o 2 -krotny wzrost aktywności rozpoznawczej i oszczędności kosztów netto w wysokości 35 USD za osobę rocznie. Ponad 800 cyfrowych kart podarunkowych Bonfyre w 80 krajach pozwala członkom zespołu cieszyć się natychmiastową, pełną siłą nabywczą bez konieczności oszczędzania punktów. This also saves customers money on shipping costs and other fees, typically 15% of rewards spend.