Oprogramowanie do monitorowania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

CleverControl to oparte na chmurze oprogramowanie do rozwiązań biznesowych, które pozwala pracodawcom zwiększyć efektywność pracy personelu, a także zapobiegać ujawnieniu informacji korporacyjnych, a zgromadzone dane mogą być pomocne w rozwiązywaniu różnych problemów i incydentów w miejscu pracy. CleverControl prezentuje swój produkt w trzech różnych formach – w chmurze, lokalnie i lokalnie dla małych firm. Co to jest CleverControl On-Cloud? Celem CleverControl dzięki rozwiązaniu On-Cloud jest tworzenie kompleksowych raportów na temat codziennych wzorców pracy Twojego zespołu. Najważniejsze funkcje obejmują rozpoznawanie twarzy, rejestrowanie klawiszy, nagrywanie ekranu, monitorowanie komunikatorów i wiele innych. Liderzy zespołów mogą zdalnie uzyskać dostęp do zgromadzonych danych z dowolnego urządzenia. Co to jest CleverControl on-premise? CleverControl On-Premise to rozwiązanie do nadzoru pracowników dla firm, które gwarantuje, że zebrane dane pozostaną w sieci firmowej. Całkowita władza nad przechowywaniem i dostępnością informacji należy wyłącznie do Ciebie. Czym jest CleverControl Local dla małych firm? CleverControl Local dla małych firm to ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania działań pracowników i zwiększania wydajności. Eliminuje potrzebę zakupu serwera, wykorzystując system folderów współdzielonych, zapewniając, że wszystkie dane pozostaną w Twojej firmie. To narzędzie jest idealne dla małych firm, które chcą zoptymalizować produktywność i zabezpieczyć dane bez dodatkowych kosztów sprzętu.