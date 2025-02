Oprogramowanie do monitorowania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Trackabi

trackabi.com

Trackabi to doskonałe oprogramowanie do śledzenia czasu, monitorowania pracowników, przechwytywania zrzutów ekranu i śledzenia adresów URL, planowania urlopów pracowników, śledzenia tras GPR, przygotowywania raportów czasowych, planowania i szacowania projektów, fakturowania i zarządzania płatnościami. Trackabi koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Trackabi sprawia, że ​​śledzenie czasu jest wydajne i wciągające dzięki podejściu do gry. Użytkownicy mogą zdobywać osiągnięcia i punkty karmy, gdy osiągną określone cele określone przez menedżera. Mocne strony produktu: — Trackabi Desktop Timer dla systemów Windows, Linux i macOS może automatycznie rejestrować przepracowany czas i przygotowywać codzienne statystyki aktywności użytkownika. Może wykrywać czas bezczynności, robić zrzuty ekranu, śledzić adresy URL przeglądarki i rejestrować używane aplikacje, rozróżniając aplikacje do pracy i rozrywki. — Aplikacja mobilna Trackabi może śledzić czas i rejestrować trasy GPS. Zawiera także sekcję harmonogramu urlopów oraz wygodną sekcję Insights, w której można kontrolować aktywność innych użytkowników, przeglądać ich zrzuty ekranu i inne dane. — Grywalizacja śledzenia czasu: osiągnięcia i punkty karmy dla wyższej motywacji i większego zaangażowania. — Wysoce konfigurowalne karty czasu pracy: Karty czasu pracy można edytować podobnie jak arkusze kalkulacyjne w programie Excel i oferują wiele opcji dostosowywania (dane do wyświetlenia, pola obowiązkowe, dodatkowe pola niestandardowe itp.). — Zarządzanie urlopami pracowników zintegrowane z grafikami: Osobisty kalendarz dni wolnych dla każdego pracownika i wspólny harmonogram urlopów z procesem składania wniosków/zatwierdzeń. Urlopy pracowników można uwzględniać w kartach czasu pracy, aby ułatwić menedżerom zapewnienie kompletności danych. — Konfigurowalne raporty czasowe: raporty czasowe można generować na podstawie grafiku w oparciu o ustawienia użytkownika i udostępniać je za pośrednictwem łączy zewnętrznych lub eksportować do formatu Excel lub PDF. — Fakturowanie i płatności: Faktury mogą być tworzone na podstawie raportów lub niezależnie i wysyłane do klientów pocztą elektroniczną. System umożliwia wprowadzanie płatności klientów oraz śledzenie sum i zaległych faktur. — Plany i szacunki projektu: Plany projektu z podziałem na kamienie milowe, zadania i podzadania umożliwiają oddolne oszacowanie czasu i budżetu. Szacunkowe kwoty można porównać z aktualnymi danymi z kart czasu pracy pracowników. — Role dostępu użytkowników: System obsługuje zaawansowane role dostępu użytkowników w oparciu o edytowalne uprawnienia. Dodatkowo każdy użytkownik może uzyskać dostęp do wielu kont firmowych — dołącz do firmy jako pracownik i utwórz swoje konto firmowe, korzystając z tej samej nazwy użytkownika. — Dostęp klienta: Klienci mogą zostać zaproszeni do dostępu do raportów zaoszczędzonego czasu, faktur i grafików związanych z ich projektami. Pomaga klientowi monitorować czas spędzony przez jego kontrahenta i kontrolować wydatki. — Import zatwierdzeń Git: Importowanie zatwierdzeń z Git i konwertowanie ich na wpisy czasu to doskonała funkcja dla twórców oprogramowania. Zatwierdzenia Git z komentarzami można przekształcić we wpisy w karcie czasu pracy. — Panele informacyjne: Pulpit z widokiem z lotu ptaka przedstawia podsumowania przepracowanego czasu, dni nieobecności pracowników i alerty dotyczące raportów o braku czasu (mniej czasu niż oczekiwano). — Statystyki danych firmy: szczegółowy przegląd codziennej aktywności każdego pracownika, pokazujący przepracowany czas, czas dodany do grafiku, używane aplikacje, zrzuty ekranu, czas bezczynności, trasy GPS itp.