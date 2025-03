Team Engine

teamengine.io

Pracodawcy z wyboru korzystają z silnika zespołowego do rekrutacji, zatrzymywania, angażowania i ulepszania swoich pracowników terenowych. Team Engine to pakiet Automatyzacji HR, który pomaga rozwijać firmy w zakresie najlepszych talentów i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie zaangażowania pracowników. Organizacje mogą pożegnać się z ręcznie, rozłączonymi, czasochłonnymi procesami i witam intuicyjne, konfigurowalne oprogramowanie, które automatycznie wykonuje krytyczne, wrażliwe na czas komponenty wyjątkowej strategii talentów. Obecnie używana przez setki rozwijających się firm, pierwsza platforma komunikacyjna Engine Engine zaspokaja unikalne potrzeby organizacji z rozproszoną siłą roboczą w terenie. To dlatego, że pracownicy terenowi szukają szybkości i prostoty, zarówno w procesie zatrudniania, jak i w codziennej pracy. Dzięki silnikowi zespołowi organizacje mogą przezwyciężyć wyzwania związane z zaangażowaniem unikalne dla swojej branży, aby najpierw kompleksować i zatrudnić najlepszych ludzi, a następnie zwiększyć retencję i zaangażowanie w spójną komunikację i opinie. Silnik zespołowy pomoże organizacjom: * Znajdź i zatrudniaj wspaniałych ludzi: zautomatyzuj zbędne zadania w procesie zatrudniania, aby mogli zwiększyć wartość tam, gdzie ma to najważniejsze. * Motywuj i zatrzymaj wysokiej jakości pracowników: Zacznij nowych pracowników na dobre odorganizowane od struktury jeden-na-one i możliwość przekazania informacji zwrotnych na temat doświadczenia. * Wykonaj i stale się poprawia: buduj połączenia w całej firmie, aby wykonać pracę, stworzyć wydajne procesy i pielęgnować kulturę wzrostu i rozwoju. Rzut oka, w jaki sposób silnik zespołowy pomaga: * SMS -y z pracownikami bez biur i kandydatami do pracy * Zautomatyzowane wiadomości dotyczące komunikacji wrażliwej na czas (np. Przypomnienia wywiadów i terminy rejestracji otwartej) * Wbudowana reklama rekrutacyjna na Craigslist, Facebook i Instagram * Przetłumaczona komunikacja dla hiszpańskich mówców * Scentralizowane centrum organizowania wszystkich aktywności rekrutacyjnych i szczegółów kandydatów * Dywersyfikacja pozyskiwania kandydatów na większy zasięg