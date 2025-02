Oprogramowanie intranetowe dla pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Talkspirit

Talkspirit to platforma współpracy do pracy zespołowej. Zapewnia pełen zakres funkcji umożliwiających łączenie się, komunikację i współpracę w jednym prostym przeglądzie. Wszystkie funkcje są rozmieszczone dokładnie tam, gdzie można się ich spodziewać i obejmują trzy podstawowe obszary: 1) Współpraca Zapewnij przestrzeń do współpracy w grupach: organizuj projekty, zbieraj opinie, twórz wydarzenia oraz dziel się pomysłami, wiedzą i dokumentami. 2) Komunikacja Zapewnij natychmiastową komunikację za pośrednictwem czatu służbowego: zadawaj pytania, przeprowadzaj burze mózgów, podejmuj decyzje, rozpoczynaj czaty wideo, szybko wysyłaj pliki i od czasu do czasu wysyłaj GIF-y, aby poprawić nastrój. 3) Łączność Zapewnij spersonalizowane centrum informacji za pośrednictwem kanału aktualności: każdy współpracownik jest zawsze na bieżąco z nowymi, istotnymi informacjami, gdy tylko się pojawią, i jest gotowy do podjęcia działań. talkspirit płynnie współpracuje ze wszystkimi aplikacjami, narzędziami i usługami, z których korzysta już Twoja firma. Zapewnia szereg natywnych integracji, które są łatwe w konfiguracji i obsłudze – dostępnych jest ponad 500 integracji. Całą zawartość można również przeszukiwać, jest ona bezpieczna i dostępna w drodze za pośrednictwem aplikacji mobilnej na Androida i iOS. Dostępny w 8 językach (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL i PL).