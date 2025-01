Oprogramowanie intranetowe dla pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Salomona

Team Engine

Aby wygrać wojnę z talentami, potrzebujesz błyskawicznego procesu rekrutacji i niezawodnego systemu zapewniającego spójną komunikację zarówno z kandydatami, jak i pracownikami. Team Engine pomaga przyciągnąć więcej kandydatów, szybciej ich zatrudnić i – co najważniejsze – utrzymać ich zaangażowanie przez cały okres zatrudnienia. Team Engine przyspiesza proces rekrutacji poprzez automatyzację ręcznych (ale wrażliwych na czas) kroków niezbędnych do zapewnienia kandydatom dalszego rozwoju – nawet gdy Twój zespół nie pracuje! Docieraj do kandydatów i pracowników tam, gdzie wolą angażować się (w SMS-ach), dzięki naszej platformie automatycznego przesyłania wiadomości, dzięki której wszyscy są na bieżąco. Automatyzując najlepsze praktyki dotyczące zatrudniania i zatrzymywania pracowników, zapewnisz najlepsze doświadczenia swoim kandydatom i pracownikom. Team Engine pomoże Ci: Znajdź i zatrudnij świetnych ludzi — Zautomatyzuj zbędne zadania w procesie rekrutacji, dzięki czemu możesz dodać wartość tam, gdzie ma to największe znaczenie. Motywuj i zatrzymuj wartościowych pracowników — zapewnij nowym pracownikom dobry start dzięki zorganizowanym rozmowom indywidualnym i możliwości przekazania informacji zwrotnej na temat doświadczenia. Wykonuj i stale ulepszaj — buduj połączenia w całej firmie, aby wykonywać pracę, tworzyć wydajne procesy i pielęgnować kulturę wzrostu i rozwoju. Rzut oka na to, jak pomagamy: • wysyłanie SMS-ów do pracowników niepracujących przy biurku i kandydatów do pracy • automatyczne przesyłanie wiadomości do komunikacji, w której liczy się czas (np. przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych i wolne terminy zapisów) • wbudowane reklamy rekrutacyjne na Craigslist, Facebooku i Instagramie • przetłumaczona komunikacja w języku hiszpańskim- prelegenci • scentralizowane centrum organizowania wszystkich działań rekrutacyjnych i szczegółów kandydatów • dywersyfikacja pozyskiwania kandydatów w celu uzyskania większego zasięgu.