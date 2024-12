Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie intranetowe dla pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Norwegia

Intranet to ograniczona, prywatna sieć dostępna online, z której zazwyczaj korzysta określona grupa, na przykład zespół lub firma. Intranety pracownicze zaprojektowano tak, aby zapewniały pracownikom scentralizowaną platformę do współpracy, udostępniania multimediów, komunikacji, szkoleń, przekazywania informacji zwrotnych i różnych innych zadań. Rozwiązania intranetowe dla pracowników umożliwiają firmom wybieranie lub łączenie funkcji z różnych typów oprogramowania, takich jak komunikacja wewnętrzna lub systemy zarządzania treścią biznesową. Jeśli w intranecie brakuje natywnej funkcji, często integruje się z popularnymi rozwiązaniami programowymi, umożliwiając użytkownikom dostęp do tych narzędzi bezpośrednio z poziomu portalu intranetowego.