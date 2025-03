iLobby

ilobby.com

ILobby jest światowym liderem w zakresie zarządzania placówkami i gościami dla złożonych przedsiębiorstw i branż regulowanych. Wdrożony w ponad 6000 witrynach na całym świecie, platforma obiektów ILOBBY zasila złożone środowiska pracy poprzez optymalizowanie i automatyzację kluczowych procesów obiektu w celu osiągnięcia zgodności regulacyjnych, egzekwowania protokołów bezpieczeństwa i napędzania wymagań dotyczących bezpieczeństwa witryny. FabilityS to kompleksowa platforma zarządzania obiektami, składającą się z wielu niezależnych modułów do zarządzania odwiedzającymi, zarządzania awaryjnym i ewakuacyjnym, kontroli dostępu do odwiedzających i wykonawców oraz zbierania i weryfikacji pakietów. Te potężne moduły odnoszą się do określonych obszarów funkcjonalnych, a gdy są używane w połączeniu, zapewniają w pełni zintegrowane, holistyczne rozwiązanie do zarządzania użytkownikami. Zarządzanie odwiedzającymi wstępnie załadowane i wstępnie skonfigurowane na poziomie na poziomie przedsiębiorstw, gości usprawniają i automatyzuje zarządzanie odwiedzającymi, abyś mógł poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczeństwo i zgodność. Zarządzanie awaryjne i ewakuacyjne pogotowieści poprawiają wydajność i szybkość ewakuacji oraz optymalizuje gotowość zarządzania kryzysowego. Zmniejsz ryzyko, zminimalizuj przestoje i unikaj kosztownych kar dzięki zdigitacjom alertom awaryjnym, ewakuacji i raportowaniu. Fizyczna tożsamość i zarządzanie dostępem SecurityOs rozszerza korzyści z kontroli dostępu dla odwiedzających, kontrahentów i innych tymczasowych gości, umożliwiając bezpieczne wydawanie, śledzenie i zarządzanie dostępem do obiektów fizycznych. Usprawnij i zautomatyzuj zezwolenie, jednocześnie zwiększając kontrolę i widoczność. Zarządzanie pakietami i dostawą sprawiają, że śledzenie i zarządzanie przychodzącymi pakietami są proste i bezpieczne dzięki dostawom. Zarządzaj dostawami, śledzić materiały, weryfikuj i akceptuj pakiety, zobacz wszystkie dostawy na pierwszy rzut oka i więcej. Prowadzony przez sprawdzoną technologię, ludzi i procesy, Ilobby ponownie wyobraża sobie, w jaki sposób organizacje mogą zapewnić swoje lud i ich obiekty bezpieczne, bezpieczne i zgodne.