Oprogramowanie do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Tysiące organizacji polega na rozwiązaniu AlertMedia w zakresie analizy zagrożeń i komunikacji w sytuacjach awaryjnych, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo, informacje i łączność podczas krytycznych zdarzeń. Dzięki AlertMedia organizacje mogą monitorować i identyfikować potencjalne zagrożenia w pobliżu swoich ludzi, zasobów i lokalizacji w czasie rzeczywistym, a następnie w ciągu kilku sekund wysyłać dobrze widoczne alerty do odbiorców dowolnej wielkości. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: KIM SĄ GŁÓWNE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW TEGO SERWISU? Rozwiązanie do komunikacji awaryjnej AlertMedia zostało stworzone, aby wspierać organizacje z wielu branż dzięki dostosowywalnym i zaawansowanym funkcjom, które pomagają zespołom ds. bezpieczeństwa, ciągłości biznesowej i kierownictwu wyższego szczebla skutecznie komunikować się podczas każdego krytycznego zdarzenia. Organizacje w ponad 130 krajach, od małych firm po listę Fortune 500, liczą, że AlertMedia zapewni bezpieczeństwo swoim pracownikom i firmom. DO CZEGO OGÓLNIE SŁUŻY TA USŁUGA? Nowoczesne oprogramowanie do komunikacji alarmowej AlertMedia to coś więcej niż tradycyjny system masowego powiadamiania. Nasze oprogramowanie z łatwością integruje się z systemami wewnętrznymi i łączy całą organizację, umożliwiając precyzyjną komunikację w czasie kryzysu, szybkie dotarcie do dowolnej wielkości odbiorców i potwierdzenie rozwiązania. Nasze oprogramowanie obsługuje szeroką gamę zastosowań organizacyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników, ograniczenie strat i zapewnienie ciągłości biznesowej niezależnie od sytuacji. JAKIE PLATFORMY OBSŁUGIWA TA USŁUGA? AlertMedia to oparta na chmurze platforma SaaS oferująca intuicyjną obsługę pulpitu dostępną we wszystkich przeglądarkach, a także w pełni funkcjonalne natywne aplikacje mobilne na Androida i iOS. Z jakimi aplikacjami ta usługa jest powszechnie używana w połączeniu? Systemy informacyjne dotyczące zasobów ludzkich (HRIS), oprogramowanie do zarządzania ciągłością działania i planowania (BCM), systemy monitorowania/monitorowania incydentów IT, systemy zarządzania podróżami i inne. CZY TA USŁUGA INTEGRUJE SIĘ Z INNYMI APLIKACJAMI? Oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), oprogramowanie do pojedynczego logowania CZY TA USŁUGA OFERUJE API? AlertMedia oferuje dostęp do naszego oprogramowania do analizy zagrożeń i komunikacji w sytuacjach awaryjnych za pośrednictwem interfejsu API RESTful. Możesz wdrożyć niestandardowe platformy komunikacyjne lub zintegrować naszą technologię komunikacyjną bezpośrednio z oprogramowaniem w swoim ekosystemie technologicznym. CZY USŁUGA OFERUJE PRZEWODNIKI, SAMOUCZKI I LUB WSPARCIE DLA KLIENTA? AlertMedia zapewnia wszystkim klientom dedykowanego menedżera ds. sukcesu klienta, praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia i wsparcie 24/7 bez dodatkowych kosztów. Będziesz mieć także dostęp do centrum pomocy online, filmów szkoleniowych, szablonów komunikacji, narzędzi do uruchamiania i nie tylko. JAK WYGLĄDA CENNIK? AlertMedia oferuje elastyczne opcje cenowe, aby pomóc firmom każdej wielkości osiągnąć swoje cele komunikacyjne – bez ukrytych opłat. Ceny zależą od wielkości odbiorców, lokalizacji i innych zmiennych charakterystycznych dla Twojej organizacji.