Wbudowane oprogramowanie płatnicze - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Platforma Armatic zwiększa możliwości istniejącego oprogramowania księgowego/ERP i istniejącego systemu CRM o automatyzację przepływu pracy, zaawansowaną analizę biznesową i w pełni zintegrowaną funkcjonalność komunikacji między działami w celu automatyzacji zadań w finansach, sprzedaży, wsparciu, HR i operacjach. 1. Automatyzacja finansów i rozliczeń (AR, AP, faktury, subskrypcje, płatności): W pełni zautomatyzowane windykacja AR drastycznie skraca czas płatności (DSO). Nasz zaawansowany silnik reguł automatycznie dostarcza właściwą wiadomość we właściwym czasie, zapewniając najwyższe prawdopodobieństwo płatności, jednocześnie umożliwiając szybką i sprawną komunikację z klientem. Nigdy nie pozwól, aby płatność innego dostawcy nie została rozliczona, przypisuj rachunki dostawcy do przeglądu i zatwierdzenia. Skorzystaj z naszego mechanizmu automatyzacji przepływu pracy i zatwierdzania, aby kierować wszystkie rachunki w celu zoptymalizowania płatności. Włącz fakturowanie subskrypcyjne/cykliczne, fakturowanie postępowe, tworzenie faktur, płatności automatyczne, plany płatności, opłaty za zwłokę, kupony, rozliczenia online i interaktywne portale klientów, a wszystko to zintegrowane i zsynchronizowane z Twoimi obecnymi systemami księgowymi i CRM. Tokenizacja płatności i automatyczne odzyskiwanie nieudanych płatności zapewniają, że żadna płatność nie zostanie pominięta, a wszystkie dane są bezpieczne. 2. Automatyzacja sprzedaży i sukcesu (QTC, CPQ, NPS, eSign): Automatyzuj oferty dla potencjalnych klientów, kontroluj ceny i szybciej zamykaj transakcje dzięki naszym funkcjom QTC i CPQ. Wszystko, od tworzenia wyceny po zbieranie gotówki od klientów. Wzmocnij swój zespół ds. sprzedaży i sukcesu w zakresie obsługi procesu QTC i usuwania wąskich gardeł w działach. Koniec z domysłami, pozwól swojemu zespołowi sprzedaży zająć się wszystkimi aspektami tworzenia nowej umowy w jasno określonych ramach – od wyceny po podpis elektroniczny i płatność. Udostępniaj wszystkie historyczne dane komunikacyjne, pliki, dokumenty, faktury i umowy całemu zespołowi, począwszy od menedżera klienta. Skorzystaj z wbudowanego contact center firmy Armatic, aby komunikować się ze swoimi klientami. Wykorzystaj silnik Armatic Net Promoter Score, aby dołączyć do firm, które rozwijają się 2x szybciej w porównaniu z konkurencją. Daj swoim zespołom możliwość podejmowania lepszych decyzji w oparciu o opinie klientów. 3. Automatyzacja kapitału ludzkiego (eNPS, rzecznictwo pracowników, umowy, eRekordy): Zmierz i popraw satysfakcję swoich pracowników za pomocą NPS dla pracowników Armatic. Twórz pętle komunikacji zwrotnej ze swoimi pracownikami, aby zwiększyć lojalność i zaangażowanie pracowników. Zwiększ zasięg społeczny swojej firmy dzięki rzecznictwu pracowników. Wykorzystaj sieci społecznościowe swoich pracowników, zapewniając im łatwy sposób udostępniania zatwierdzonych informacji o firmie. Posty społecznościowe Twojej firmy docierają do szerokiego grona potencjalnych i potencjalnych nowych pracowników. Zapewnij swojemu zespołowi HR i menedżerom w całej organizacji rozwiązanie do elektronicznego podpisywania, przechowywania i bezpiecznego zarządzania wszystkimi umowami pracowniczymi. Udostępniaj wszystkie historyczne dane komunikacyjne, pliki, dokumenty, umowy pracownicze i NDA całemu zespołowi. Menedżer kontaktów z pracownikami Armatic zapewnia Twojemu zespołowi natychmiastowy i łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji o pracownikach, w tym danych komunikacyjnych, umów i notatek związanych z zasobami ludzkimi.