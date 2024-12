Najpopularniejsze Ostatnio dodane Wbudowane oprogramowanie płatnicze - Najpopularniejsze aplikacje - Norwegia

Wbudowane oprogramowanie płatnicze, znane również jako zintegrowane oprogramowanie płatnicze, umożliwia firmom przyjmowanie płatności bezpośrednio w ramach swoich produktów, zamiast polegać na oddzielnym rozwiązaniu płatniczym. To oprogramowanie usprawnia przetwarzanie płatności, pomagając firmom obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi klienta. Firmy korzystające z wbudowanego oprogramowania płatniczego nazywane są pośrednikami w płatnościach (PayFac), ponieważ działają jako dostawcy płatności. To narzędzie jest wykorzystywane w różnych branżach, w tym w dostawcach usług SaaS, na platformach handlowych, w usługach wspólnych przejazdów i dostaw żywności oraz na platformach gier. Wbudowane oprogramowanie do płatności często integruje się z oprogramowaniem do zarządzania subskrypcjami, które definiuje plany subskrypcji oprogramowania i usług i zarządza nimi, oraz z oprogramowaniem do rozliczeń subskrypcji, które obsługuje fakturowanie dla firm korzystających z subskrypcji.