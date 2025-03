ConverSight

conversight.ai

ConverSight to platforma analizy decyzji kontekstowych, zbudowana w oparciu o opatentowane techniki rozszerzonej konwersacyjnej sztucznej inteligencji i analityki. Asystentka AI ConverSight, Athena, dostarcza spostrzeżeń biznesowych, łącząc się z danymi klientów i generując spostrzeżenia i rekomendacje przy użyciu technik uczenia maszynowego. Dzięki ConverSight firmy mogą wdrażać sztuczną inteligencję w swoich metodach planowania reakcji, co pozwala na większą dokładność, skuteczniejsze podejmowanie decyzji i płynniejsze czasy reakcji, co ostatecznie zmniejsza koszty i drastycznie poprawia funkcjonowanie łańcucha dostaw. ConverSight działa jak wieża kontrolna łańcucha dostaw, pomagając firmom optymalizować operacje, minimalizować zakłócenia i rozwiązywać krytyczne problemy w czasie rzeczywistym. Asystentka biznesowa AI ConverSight, Athena, zapewnia firmom większą widoczność danych i wgląd w dane, aby proaktywnie ulepszać swoje łańcuchy dostaw i podejmować inne trafne, świadome decyzje