Bold Reports

boldreports.com

Raportowanie biznesowe nie musi obciążać zespołu IT ani budżetu. Bolds Reports firmy Syncfusion zmienia zarówno sposób, w jaki organizacja prezentuje swoje dane, jak i doświadczenie, jakie zdobywają jej interesariusze. Dzięki lokalnemu rozwiązaniu Bold Reports, wbudowanym narzędziom do raportowania i pakietowi SDK przeglądarki raportów zespół może wdrożyć naprawdę nowoczesny system zarządzania raportami z zaawansowanymi funkcjami i nieograniczoną liczbą użytkowników. Twórz i edytuj raporty za pomocą Projektanta raportów, który wykorzystuje wiedzę Syncfusion w zakresie interfejsu użytkownika, aby zapewnić dziesiątki elementów raportów, funkcje interaktywne, atrakcyjne style i konfigurowalne opcje formatowania. Następnie użyj serwera raportów, aby publikować i eksportować raporty, zarządzać ich uprawnieniami dostępu i dostarczać je użytkownikom w Internecie. Gdy raporty są dostępne w dowolnym miejscu, odpowiednie zainteresowane strony mogą współpracować w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Syncfusion z dumą obsługuje szeroką gamę klientów, od indywidualnych programistów po firmy z listy Fortune 500. Przez ponad dwie dekady firma dopracowała jedną z najbardziej imponujących kolekcji elementów sterujących interfejsem użytkownika na rynku. W trakcie tych prac odkryto potrzebę uproszczenia sposobu, w jaki przedsiębiorstwa tworzą, przechowują i udostępniają istotne raporty biznesowe, a następnie przystąpiły do ​​tworzenia internetowego rozwiązania do zarządzania raportami. Rezultatem są Bold Reports, które zajmują się najdrobniejszymi szczegółami, dzięki czemu twórcy raportów mogą skupić się na ogólnym obrazie. Aby zapewnić sukces każdemu klientowi, zespoły wsparcia Syncfusion są gotowe do pomocy na każdym etapie. Od wdrożenia po wszelkie wyzwania związane z wdrożeniem, które mogą się pojawić, firma stara się oferować nie tylko narzędzia, ale także wiedzę specjalistyczną. UWAGA: Starsze recenzje mogą odwoływać się do historycznej nazwy produktu