Zamień swoich klientów w historie sukcesu dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym. Bold BI firmy Syncfusion umożliwia osadzanie wysokiej jakości rozwiązań BI i analiz w Twoich aplikacjach. To kompletne rozwiązanie z zakresu analityki biznesowej, które pozwala każdemu tworzyć piękne i nowoczesne dashboardy. Jest wyposażony w kompletną platformę integracji danych, która poradzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami związanymi z przygotowaniem danych. Od surowych źródeł danych po w pełni interaktywne pulpity nawigacyjne, Bold BI wypełnia lukę między danymi a praktycznymi spostrzeżeniami w rekordowym czasie. Platforma oferuje integrację z ponad 130 najpopularniejszymi źródłami danych, w tym Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server i Oracle, a także ogólny dostęp do dowolnego źródła danych za pomocą interfejsu API REST. Dodatkowe funkcje Bold BI obejmują: • Łatwe osadzanie analiz za pomocą pakietu JavaScript SDK. • Kompleksowe wsparcie od wdrożenia do gotowego produktu. • Nowoczesna architektura danych – brak zastrzeżonych kostek. • Potężny zestaw SDK dostosowany do wszystkich głównych frameworków. • Wdróż w dowolnym miejscu. • Możliwość pojedynczego logowania z OAuth2 i OpenID. • Skalowalne licencjonowanie bez niespodzianek. • Funkcje projektowania typu „przeciągnij i upuść”. • Współpraca w czasie rzeczywistym na pulpitach nawigacyjnych. • Integracja z Office 365 i Active Directory. Syncfusion z dumą obsługuje szeroką gamę klientów, od indywidualnych programistów po firmy z listy Fortune 500. Przez ponad dwie dekady firma dopracowała jedną z najbardziej imponujących kolekcji elementów sterujących interfejsem użytkownika na rynku. Przekształcenie wiedzy specjalistycznej w zakresie wizualizacji danych w uproszczone, ale wszechstronne rozwiązanie Bold BI to kolejny krok w zaspokajaniu potrzeb społeczności programistów. Aby zapewnić sukces każdemu klientowi, zespoły wsparcia Syncfusion są gotowe do pomocy na każdym etapie. Od wdrożenia po wszelkie wyzwania związane z wdrożeniem, które mogą się pojawić, firma stara się oferować nie tylko narzędzia, ale także wiedzę specjalistyczną. UWAGA: Starsze recenzje mogą odwoływać się do historycznej nazwy produktu