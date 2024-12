Wbudowane oprogramowanie Business Intelligence - Najpopularniejsze aplikacje - Mozambik

Hex

hex.tech

Hex to platforma do wspólnej analityki i nauki o danych. Łączy w sobie notesy z kodem, aplikacje do obsługi danych i zarządzanie wiedzą, ułatwiając korzystanie z danych i udostępnianie wyników. Hex łączy to, co najlepsze w notatnikach, BI i dokumentach, w płynny, oparty na współpracy interfejs użytk...