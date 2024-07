Wbudowane oprogramowanie Business Intelligence - Najpopularniejsze aplikacje - Australia

Zoho Analytics

zoho.com

Oprogramowanie do analityki biznesowej i analityki. Zoho Analytics to samoobsługowe oprogramowanie do BI i analizy danych, które umożliwia wizualną analizę danych, tworzenie oszałamiających wizualizacji danych i odkrywanie ukrytych spostrzeżeń w ciągu kilku minut.