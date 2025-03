Oprogramowanie do śledzenia poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Amplemarket

Amplemarket to platforma AI dla nowoczesnych zespołów sprzedażowych. Dzięki Amplemarket w magiczny sposób uprościsz sposób odkrywania, angażowania i konwertowania kolejnych klientów. Co mówią nasi klienci: * Deel: Od serii A do jednorożca w 12 miesięcy. Jak Amplemarket przyczynił się do 20-krotnego wzrostu przychodów firmy Deel. * Vanta: Jak Vanta zamyka transakcje częściej i szybciej dzięki danym dotyczącym zamiarów zakupowych Amplemarket (9x ROI) Dołącz do setek firm z Deel, Rippling, Vanta i wielu innych, które podnoszą poziom swojej sprzedaży dzięki Amplemarket. Oto co otrzymasz: * Natywne dane: łatwo znajdź dane, które pomogą Ci zamknąć transakcje. * Wbudowana personalizacja: 3x szybszy współczynnik odpowiedzi dzięki hiperspersonalizowanym wiadomościom. * Zasięg wielokanałowy: e-mail, telefon, LinkedIn itp. * Wspierane przez sztuczną inteligencję: pozwól przedstawicielom skupić się na sprzedaży, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmie się resztą. * Optymalizacja dostarczalności: kieruj swoje e-maile do głównej skrzynki odbiorczej potencjalnego klienta. * Sygnały zamiaru zakupu: kieruj reklamy do kupujących, którzy aktywnie szukają rozwiązania takiego jak Twoje.