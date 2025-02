Oprogramowanie do śledzenia poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Visual Visitor

visualvisitor.com

Potężna, niedroga i łatwa w obsłudze platforma Sales Intelligence. Ułatwiamy sprzedaż B2B. Pomaganie zespołom sprzedaży i marketingu sprzedawać więcej w krótszym czasie. Nasza platforma obejmuje - Dane o zamiarach kupującego - Bazę danych kontaktów B2B zawierającą ponad 606 milionów kontaktów - Anonimową identyfikację gościa witryny - Śledzenie wiadomości e-mail/ofert Korzyści naszej platformy obejmują: - Pomaganie zespołom sprzedaży i marketingu w nawiązywaniu pierwszego kontaktu. 36% sprzedaży trafia do dostawcy, który odpowie pierwszy. - Skróć czas poszukiwania nawet o 80% Dostarczamy dane potrzebne do dotarcia do tego trudnego klienta. - Odkryj swoje ukryte kontakty. Pomożemy Ci pozyskać więcej potencjalnych klientów z ruchu, który już posiadasz. - Potencjalni klienci nie odpowiadają? Damy Ci wgląd w to, co dzieje się po stronie potencjalnych klientów. Założona w 2009 roku, mamy biura w Jacksonville na Florydzie i Atlancie w stanie Georgia. Dzięki ponad 2220 klientom i resellerom typu white label Visual Visitor szybko staje się platformą wybieraną przez rozwijające się firmy.