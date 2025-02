Oprogramowanie do śledzenia poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Salesmate

Większość systemów CRM jest sztywna, nieelastyczna i kosztuje organizacje dużo pieniędzy, a Salesmate rozwiązuje dokładnie te problemy. Salesmate to elastyczne, konfigurowalne i ekonomiczne rozwiązanie dla wielu zespołów w Twojej organizacji. Platforma rozwiązuje te problemy, oferując wbudowane narzędzia, oszczędzając koszty integracji i duże możliwości dostosowywania. Trzon Salesmate stanowi moduł CRM, w którym zespoły sprzedaży, marketingu i sukcesu mogą bez wysiłku zarządzać kontaktami, potencjalnymi klientami, klientami, subskrybentami i codziennymi czynnościami. Dzięki tym niezbędnym elementom moduł CRM zawiera wbudowane narzędzia, z których zespoły pierwszej linii mogą korzystać każdego dnia, takie jak rozmowy telefoniczne, wysyłanie SMS-ów, zarządzanie rurociągami, oferty, rozmowy i wiele więcej. Jednym z głównych powodów wyższych wyników sprzedaży jest możliwość automatyzacji operacji i zaoszczędzenia większej ilości czasu na sprzedaż. Tutaj Salesmate oferuje przepływy pracy i sekwencje. Przepływy pracy automatyzują zadania, takie jak przydzielanie transakcji, przydzielanie zadań lub komunikacja oparta na datach. Firma While Sequences może uruchamiać autopilota w oparciu o Twoje warunki. Dzięki pierwszemu w branży drugiemu pilotowi opartemu na sztucznej inteligencji każdy członek Twojego zespołu sprzedaży otrzyma osobistą pomoc. „Sandy AI” może umawiać spotkania, tworzyć e-maile i dodawać notatki za Ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to - po prostu zapytać! Wiemy, że zespoły sprzedażowe mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy zespoły marketingowe generują wysokiej jakości leady. To właśnie tam Salesmate umożliwia zespołom marketingowym tworzenie i realizację wysoce spersonalizowanych kampanii i docieranie do szerszego grona odbiorców. Co więcej, zespoły marketingowe mogą również śledzić odwiedzających witrynę, zbierać potencjalnych klientów za pomocą formularzy lub botów generujących leady, oceniać każdego potencjalnego klienta, budować ścieżki marketingowe i wysyłać najlepsze MQL do zespołów sprzedaży, aby osiągnąć większy sukces. Wreszcie, świetny zespół obsługi klienta może naprawdę wpłynąć na utrzymanie, zaangażowanie i przychody firmy. Dlatego Salesmate udostępnia narzędzia takie jak Czat na żywo, Chatboty i Udostępnione skrzynki odbiorcze, aby zapewnić Twoim klientom najlepsze doświadczenia. Naturalnie potrzebujesz wiedzy, aby przewidywać trendy, wykazywać się elastycznością i podejmować decyzje dotyczące swojej ścieżki rozwoju. To właśnie tam pulpity nawigacyjne, szablony, raporty niestandardowe i statystyki oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby zobaczyć, co dzieje się z Twoimi zespołami i firmą. Od generowania leadów po najwyższej klasy obsługę klientów – Salesmate ma coś dla każdego w Twoim zespole. Salesmate oferuje 15-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego możesz odkrywać każdy zakątek platformy, bez udostępniania danych karty kredytowej. Jest to rozwiązanie bezpieczne i dostępne do wypróbowania przez każdego członka Twojego zespołu.