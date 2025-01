Oprogramowanie do śledzenia poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Rumunia

PersistIQ

PersistIQ to platforma angażująca sprzedaż, która automatyzuje pozyskiwanie klientów, docieranie do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefoniczne, zadania i sprzedaż w mediach społecznościowych. Tysiące zespołów sprzedażowych korzysta z PersistIQ do wyszukiwania e-maili potencjalnych klientów, wysyłania spersonalizowanych e-maili kontaktowych, automatyzowania działań następczych i umawiania większej liczby spotkań. Platforma zasięgu sprzedaży PersistIQ obejmuje: * Wielokanałowe sekwencje docierania: e-mail, rozmowy telefoniczne, docieranie do Linkedin i zadania * Poszukiwanie: znajdź zweryfikowane e-maile, aby zbudować listę potencjalnych klientów * Dialer połączeń: Dzwoń do potencjalnych klientów w PersistIQ, korzystaj z lokalnych numerów telefonów i zapisuj połączenia nagrania * Wyzwalacze automatyzacji: Uruchamianie kampanii informacyjnych na podstawie otwarć e-maili, odpowiedzi i danych CRM * Rozszerzenie Gmaila: Szablony e-maili, powiadomienia, kampanie i profile potencjalnych klientów w Gmailu * Analityka: Testy A/B, analiza nastrojów w odpowiedziach i raportowanie * Zespół Współpraca: wspólne szablony, raporty zespołowe i zarządzanie użytkownikami * Integracje: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce i Zapier Przykłady użycia: * Sprzedaż wychodząca: znajdź e-maile potencjalnego klienta i automatyzuj spersonalizowane kampanie wychodzące na dużą skalę * Sprzedaż przychodząca: automatyzuj działania następcze za pomocą przychodzące prowadzą do zawarcia większej liczby transakcji * Rekrutacja: Dotrzyj do potencjalnych kandydatów do pracy