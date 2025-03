Oprogramowanie do testowania poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

GlockApps

Pakiet narzędzi zapewniających dostarczalność GlockApps składa się z 3 aplikacji zaprojektowanych, aby pomóc Ci zwiększyć liczbę otwarć, kliknięć i konwersji nawet o 41%! Inbox Insight Przeprowadź 3 bezpłatne testy spamu za pomocą Inbox Insight, aby mieć pewność, że Twoje e-maile docierają do klientów. Wyniki testu dostarczalności pokażą Ci: ◆ umieszczenie Twojego e-maila w 70 początkowych skrzynkach pocztowych ◆ Twoje rekordy uwierzytelnienia poczty e-mail (SPF, DKIM, rDNS i HELO na IP) ◆ Wynik nadawcy Twojego adresu IP ◆ Miejsce, w którym Twój adres IP znajduje się na czarnej liście ◆ Spam w Twojej wiadomości e-mail wynik dla Google Spam Filter, Barracuda i SpamAssassin ◆ Analiza treści Twojego e-maila https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Chroń swoją markę przed phishingiem i fałszowaniem dzięki DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics zapewnia: ◆ 10 000 wiadomości DMARC ZA DARMO co miesiąc ◆ Możliwość śledzenia, przechowywania i organizowania wszystkich raportów XLM w sposób przyjazny dla człowieka ◆ Pełny wgląd w ruch e-mailowy ◆ Wgląd w to, które kampanie e-mailowe nie zostały uwierzytelnione ◆ Całkowita kontrola o tym, co zrobić z wiadomościami e-mail, które nie uwierzytelniają się ◆ Natychmiastowe powiadomienia w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności ◆ Bezpłatne monitorowanie SPF, DKIM i DMARC co dwie godziny. ◆ Możliwość dodawania nieograniczonej liczby domen, a nawet ich grupowania Wypróbuj GlockApps DMARC Analytics i otrzymuj 10 000 DARMOWYCH wiadomości DMARC co miesiąc! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Monitor czasu działania Nasz monitor czasu działania wysyła natychmiastowe powiadomienia o problemach z Twoim adresem IP, rekordami SPF, DKIM i DMARC, a także protokołami HTTP, TLS i TCP. Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny: ◆ Uzyskaj do 20 monitorów ◆ Otrzymuj powiadomienia, gdy tylko Twój adres IP zostanie umieszczony na liście zablokowanych ◆ Monitoruj stan rekordów SPF, DKIM i DMARC i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany. ◆ Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, jeśli Twoja witryna ulegnie awarii ◆ Ustaw własne interwały sprawdzania (aż do każdej minuty!) ◆ Zwiększ przejrzystość dzięki publicznym stronom stanu ◆ Ustaw własne zasady progów przestojów i otrzymuj powiadomienia, jeśli Twój status osiągnie próg https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/