Oprogramowanie do testowania poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur to platforma do testowania komunikacji, której firmy używają do przechwytywania, testowania, projektowania i analizowania wiadomości e-mail i SMS. Zapewnienie, że każda wiadomość wysyłana przez Twoją firmę będzie wyglądać, działać i działać dokładnie tak, jak zaplanowałeś. Szybko twórz automatyczne testy obejmujące najważniejsze komunikaty, od powiadomień i alertów dotyczących konta po oferty promocyjne i ogłoszenia. Wyświetl dokładny podgląd tego, co zobaczą Twoi klienci, wykonując zrzuty ekranu przy użyciu prawdziwych klientów poczty e-mail na różnych urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Zespoły kontroli jakości i programiści używają Mailosaur do testowania uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA/MFA), resetowania haseł i personalizacji. Zapewnienie, że dostępność usług i dostęp użytkowników nigdy nie zostaną przerwane z powodu zmiany kodu lub błędu. Odizoluj środowiska testowe i programistyczne od produkcyjnego, korzystając z serwerów poczty e-mail Mailosaur, aby przechwytywać wszystko bez konieczności wysyłania pozostałych wiadomości testowych do prawdziwych klientów przez pomyłkę. Stale monitoruj jakość i spójność komunikatów wysyłanych przez Twoje systemy do klientów. Dbanie o to, aby oferty, kody promocyjne i spersonalizowane treści działały za każdym razem. Dzięki Mailosaur Twój zespół ma bezpieczny, natychmiastowy dostęp do nieograniczonej liczby centralnie zarządzanych adresów e-mail i serwerów e-mail, na których może testować. Ponadto numery telefonów na całym świecie imitują rzeczywiste urządzenia użytkowników, bez konieczności używania przez zespół telefonów osobistych. Mailosaur cieszą się zaufaniem zarówno start-upów, jak i przedsiębiorstw, a najbardziej znane na świecie marki ze wszystkich sektorów (w tym opieki zdrowotnej, fintech, oprogramowania i handlu detalicznego) korzystają z platformy w celu poprawy jakości i zwiększenia zaufania.