Oprogramowanie do tworzenia szablonów wiadomości e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Maool

maool.com

Maool Email Editor to prosty edytor poczty e-mail z kluczowymi zaawansowanymi funkcjami. Posiada wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia atrakcyjnej wizualnie wiadomości e-mail. Eksportuj e-maile do preferowanego ESP jednym kliknięciem i przenieś swoją kampanię na wyższy poziom. Twórz e-maile w mgnieniu oka, bez kodowania. Tworzenie e-maili za pomocą Maool Email Editor to świetna zabawa. Jeśli zaczynasz od zera, zaprojektowanie wiadomości e-mail jest trudnym zadaniem. Nawet jeśli użyjesz narzędzia do projektowania wiadomości e-mail, pochłonie to znaczną ilość Twojego czasu i energii. Maool Email Editor zawiera funkcje, które sprawią, że projektowanie e-maili będzie dla Ciebie proste. Połączyliśmy potężny edytor wiadomości e-mail typu „przeciągnij i upuść” z wstępnie zaprojektowanymi szablonami i modułami wiadomości e-mail, aby umożliwić Ci tworzenie doskonałych wiadomości e-mail dla Twojej marki. Zawiera wszystkie opcje dostosowywania umożliwiające zmianę stylów tekstu, obrazu, obrazu tła, koloru, koloru tła i tak dalej. Maool Email Editor zawiera pakiety e-maili dostosowane do konkretnych branż. Pakiet e-mailowy zawiera wszystkie szablony i moduły potrzebne do utworzenia wiadomości e-mail. Wstępnie zaprojektowane szablony i moduły znacznie ułatwiają projektowanie wiadomości e-mail i oszczędzają czas. Wystarczy, że wybierzesz pakiet e-maili, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Stwórz swój e-mail tak, jak chcesz. Spersonalizuj go, zmieniając kolory i czcionki, aby dopasować je do stylu Twojej marki. Wyeksportuj go do swojego ESP i gotowe. Oferujemy również eksport wiadomości e-mail jednym kliknięciem, który umożliwia wyeksportowanie szablonu do preferowanego dostawcy usług e-mail. Możesz użyć eksportu HTML, jeśli Twój ESP nie jest zintegrowany. Nie martw się, obecnie mamy kilka ESP i będziemy dodawać więcej w przyszłości. Kluczowe funkcje: - Pakiety szablonów specyficznych dla branży Przeanalizowaliśmy potrzeby każdej branży, aby określić, które e-maile są najczęściej używane i jakie są wszystkie wymagania w tej konkretnej branży. Przeanalizowaliśmy scenariusze zastosowań specyficzne dla branży i zaprojektowaliśmy kompleksowy pakiet e-maili dla tej kategorii, który spełnia wszystkie potrzeby tej branży. Tworzone przez nas pakiety e-maili dostosowane do branży zawierają zbiór szablonów, które są powszechnie używane i wymagane w tej branży. Obecnie mamy kilka pakietów e-maili, a w miarę upływu czasu będziemy dodawać kolejne. Prosimy o pozostawienie sugestii dotyczących pakietów e-mailowych w komentarzach. - Eksport jednym kliknięciem do ESP (dostawca usług e-mail) Stworzyliśmy funkcję eksportu jednym kliknięciem, która umożliwia eksport szablonów do szczególnie. Obecnie obsługujemy eksport jednym kliknięciem do Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost i wielu innych, które pojawią się w przyszłości. Nie martw się, jeśli masz inny ESP. Mamy eksport HTML i możesz użyć eksportu HTML w swoim ESP. - Nie wymaga kodowania Nie potrzebujesz żadnej wiedzy na temat kodowania, aby tworzyć e-maile za pomocą naszego edytora. Zaprojektowaliśmy nasz edytor tak, aby był prosty i łatwy w użyciu. Za pomocą naszego edytora możesz stworzyć e-maile dla swojej marki. - Bezpłatny plan na zawsze Mamy bezpłatny plan na zawsze, który umożliwia bezpłatne korzystanie z edytora poczty Maool przez resztę życia.