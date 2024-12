Oprogramowanie e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Fidżi

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Wieśniak! Mail to usługa poczty elektronicznej uruchomiona 8 października 1997 roku przez amerykańską firmę Yahoo!, obecnie spółkę zależną Verizon. Oferuje cztery różne plany poczty e-mail: trzy do użytku osobistego (Basic, Plus i Ad Free) i jeden dla firm. Od stycznia 2020 r. Yahoo! Poczta miała 22...