Oprogramowanie do podpisu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Szukasz potężnego narzędzia, które pozwoli Ci dodawać spójne i zgodne podpisy, zastrzeżenia i branding do każdej wiadomości e-mail opuszczającej Twoją firmę? Nasze wielokrotnie nagradzane narzędzie Crossware Mail Signature (dla Microsoft 365, Microsoft Exchange i HCL Domino) jest rozwiązaniem dla Ciebie. Eleganckie, zgodne i spersonalizowane podpisy są automatycznie dodawane do każdej wiadomości e-mail, niezależnie od urządzenia, z którego wysyłasz. Tworzenie idealnego podpisu jest łatwe dzięki prostemu edytorowi wizualnemu typu „przeciągnij i upuść” lub przejdź do bardziej technicznych zagadnień i przejdź do tworzenia podpisu w formacie HTML za pomocą naszego edytora kodu źródłowego. Nasze narzędzie do podpisów jest stale rozwijane, aby zapewnić, że podpisy są dynamiczne i inteligentne. Oznacza to, że jest on kontekstowy i dostosowany do unikalnych wymagań Twojej firmy. Za pomocą naszego prostego narzędzia do tworzenia reguł możesz tworzyć i stosować reguły kontrolujące, kiedy, gdzie i jak stosowane są Twoje podpisy. Szybko twórz reguły stosowania podpisów lub bloków podpisów (mniejsza część podpisu) w oparciu o pola Active Directory, adresy odbiorców, daty i inne. Jeśli potrzebujesz wysoce niestandardowej lub złożonej reguły, możesz także napisać reguły w języku C#. Crossware Mail Signature pozwala kontrolować, kto może edytować każdy podpis lub blok podpisu, np. możesz zezwolić zespołowi marketingowemu na edycję sekcji banera reklamowego, a zespołowi prawnemu na edycję zastrzeżenia prawnego, chroniąc Twój podpis przed niechcianymi zmianami. Rozwiązanie Crossware Mail Signature zostało zbudowane od podstaw w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nie przechowujemy ani nie kopiujemy Twoich wiadomości e-mail i nie przetwarzamy ich w bezpieczny sposób w centrach danych Microsoft Azure. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, podczas konfigurowania podpisu poczty Crossware możesz także określić wybrane centrum danych Microsoft. Funkcje: - Dodawaj logo, grafikę, banery reklamowe, ikony mediów społecznościowych, pola Active Directory, zastrzeżenia i tekst do nagłówków i stopek wiadomości e-mail. - Zastosuj swoje podpisy, kiedy, gdzie i jak chcesz, dzięki potężnym regułom. - Podpisy na każdym urządzeniu i kliencie poczty e-mail. - Kontroluj każdą część swojego podpisu za pomocą oddzielnie kontrolowanych bloków. - Edytor kodu wizualnego / HTML - Podgląd podpisów w czasie rzeczywistym na podstawie odbiorców i nadawców. - Wyświetl podpisy w programie Outlook i zobacz swoje podpisy w elementach wysłanych. - Inteligentna i dynamiczna aplikacja do podpisów - Wybierz centrum danych Microsoft, w którym chcesz wdrożyć - Edytuj w dowolnym miejscu i czasie za pomocą naszego edytora opartego na przeglądarce. Dowiedz się, co czyni nas wiodącym na świecie rozwiązaniem do podpisów - rozpocznij bezpłatną wersję próbną już teraz!