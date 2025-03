Usługi e-mailowe - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Atmail

atmail.com

Witamy w Atmailu. Naszą misją jest umożliwienie zaangażowania i zachwytu klientów elastycznym podejściem do obsługi poczty elektronicznej, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Nasza usługa zwiększy średni przychód na użytkownika (ARPU) dzięki płynnie zintegrowanym zakupom w aplikacji i zmniejszy liczbę rezygnacji dzięki prostym ofertom poczty e-mail w domenie osobistej jednym kliknięciem. Atmail to natywna w chmurze usługa e-mail typu white label, zaprojektowana specjalnie dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych. Obsługiwany przez naszą zarządzaną chmurę publiczną AWS lub wykorzystując Twoją, jeśli wolisz, Atmail jest wysoce skalowalny do wielu milionów kont e-mail, jest wysoce bezpieczny i zawsze dostępny. Uwolnij cenny czas, przenosząc pocztę e-mail z centrum kosztów do opartej na chmurze maszyny generującej zyski i zatrzymującej. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu jesteśmy gotowi powitać Twoich klientów.