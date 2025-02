Usługi e-mailowe - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Gmail

google.com

Gmail to bezpłatna usługa e -mail opracowana przez Google. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Gmaila w Internecie i korzystać z programów stron trzecich, które synchronizują treść wiadomości e-mail za pośrednictwem protokołów POP lub IMAP. Gmail rozpoczął się jako ograniczona wersja beta 1 kwietnia 2004 r. I zakończyła fazę testową 7 lipca 2009 r. Podczas premiery Gmail miał początkową ofertę pojemności po jednym gigabajcie na użytkownika, co stanowi znacznie wyższą kwotę niż konkurenci oferowani w tym czasie. Dzisiaj usługa jest wyposażona w 15 gigabajtów pamięci. Użytkownicy mogą odbierać e -maile o wielkości do 50 megabajtów, w tym załączniki, podczas gdy mogą wysyłać e -maile do 25 megabajtów. Aby wysłać większe pliki, użytkownicy mogą wstawić pliki z Dysu Google do wiadomości. Gmail ma interfejs zorientowany na wyszukiwanie i „widok rozmowy” podobny do forum internetowego. Usługa jest godna uwagi wśród programistów stron internetowych w zakresie wczesnego przyjęcia AJAX. Serwery pocztowe Google automatycznie skanują wiadomości e-mail w celu wielu celów, w tym filtrowania spamu i złośliwego oprogramowania oraz dodawania reklam wrażliwych na kontekst obok wiadomości e-mail. Ta praktyka reklamowa została znacząco skrytykowana przez zwolenników prywatności z powodu obaw o nieograniczone zatrzymywanie danych, łatwość monitorowania przez osoby trzecie, użytkownicy innych dostawców e -maili, którzy nie zgodzili się na zasady po wysyłaniu wiadomości e -mail na adresy Gmaila oraz możliwość zmiany Google do zmiany Jego zasady mające na celu dalsze zmniejszenie prywatności poprzez połączenie informacji z innymi wykorzystaniem danych Google. Firma była przedmiotem procesów dotyczących problemów. Google stwierdził, że użytkownicy e -maili muszą „koniecznie oczekiwać”, że ich e -maile będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i twierdzi, że usługa powstrzymuje się od wyświetlania reklam obok potencjalnie wrażliwych wiadomości, takich jak te, które wspominają o rasie, religii, orientacji seksualnej, zdrowia lub oświadczeniach finansowych . W czerwcu 2017 r. Google ogłosił koniec korzystania z kontekstowej zawartości Gmaila do celów reklamowych, polegając na danych zebranych z korzystania z innych usług. Gmail z 2018 r. Miał 1,5 miliarda aktywnych użytkowników na całym świecie.