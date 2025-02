Oprogramowanie do marketingu e-mailowego - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

W3rocks

W3rocks oferuje zestaw produktów, które możesz wykorzystać w celach marketingowych, aby rozwijać swoją firmę, znajdować potencjalnych klientów, wysyłać e-maile, tworzyć chatbota, przyciągać odwiedzających do pisania recenzji, zapobiegać fałszywym e-mailom na Twojej witrynie, wyświetlać powiadomienia społecznościowe na swojej witrynie i wiele innych. Pakiet produktów marketingowych i generowania leadów: pakiet zawiera wiele narzędzi do generowania leadów, których możesz użyć do rozwoju swojej firmy. Zdobądź więcej potencjalnych klientów i klientów: wszystkie narzędzia są zorientowane na przyciąganie nowych potencjalnych klientów i klientów do Twojej firmy, aby mogła się rozwijać. Nieograniczony dostęp do wszystkich produktów: Oferuj Nieograniczony dostęp do całego oprogramowania bez żadnych limitów, nie płać już za lead. Co jest wliczone w cenę? Oprogramowanie do wzbogacania danych umożliwiające wyszukiwanie wiadomości e-mail od nowych potencjalnych klientów: Znajdź potencjalnych klientów z listy firm. Będziesz mógł pozyskać leady z listy firm lub domen. Oprogramowanie jest idealne dla firm B2B, Sales i Growth Hackerów. Najlepsze oprogramowanie wzbogacające do wyszukiwania potencjalnych klientów. Idealny do generowania leadów i pozyskiwania ich za pomocą zimnego e-maila. Znajdź biznesowe adresy e-mail i informacje o potencjalnych klientach. Eksportuj leady bezpośrednio do Excela z danymi biznesowymi. Ekstraktor poczty e-mail, telefonu i mediów społecznościowych z listy witryn internetowych: możesz przesłać listę domen i wyodrębnić e-maile, adresy URL mediów społecznościowych i nazwy użytkowników z Facebooka, LinkedIn, Twittera itp., a także numery telefonów na wszystkich stronach każdej witryny. Po wyodrębnieniu wszystkich e-maili raport będzie dostępny do pobrania w formacie Excel.