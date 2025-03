mailivery

mailivery.io

Mailivery to narzędzie do podgrzewania wiadomości e-mail oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest poprawa reputacji nadawcy wiadomości e-mail i zwiększenie dostarczalności wiadomości e-mail. Angażując się w rozmowy sprzedażowe generowane przez sztuczną inteligencję, Mailivery pomaga użytkownikom ominąć algorytmy spamu i trafiać e-maile do głównych skrzynek odbiorczych potencjalnych klientów zamiast do folderu ze spamem. Narzędzie działa w oparciu o sztuczną inteligencję do interakcji z prawdziwymi e-mailami w skrzynce odbiorczej użytkownika. Usuwa wiadomości e-mail ze spamu i odpowiada na nie w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć dostarczalność. W przeciwieństwie do innych podobnych usług Mailivery wykorzystuje sieć peer-to-peer składającą się z ponad 10 000 użytkowników, aby generować rzeczywiste interakcje i poprawiać reputację nadawcy. Narzędzie zapewnia użytkownikom pulpity nawigacyjne, które oferują wgląd w czasie rzeczywistym w analizę spamu i poprawę reputacji. Użytkownicy mogą monitorować liczbę e-maili trafiających do spamu, sprawdzać, czy znajdują się na czarnej liście i otrzymywać przydatne rekomendacje, które poprawią ich reputację. Mailivery pozwala użytkownikom dostosować liczbę i czas ich interakcji, zapewniając maksymalną dostarczalność. Narzędzie działa za kulisami w dedykowanych folderach, minimalizując ingerencję w działania sprzedażowe. Dodatkowo Mailivery oferuje opcje interakcji z kontami e-mail innych klientów, zapewniając lepsze wyniki w przypadku interakcji różnych adresów e-mail. Narzędzie oferuje również funkcje zarządzania zespołem, dzięki czemu użytkownicy mogą zakładać konta i aktywnie zarządzać aktywnością swoich zespołów oraz statystykami domenowymi. Ponadto Mailivery zapewnia funkcję sprawdzania reputacji i oceny spamu, aby upewnić się, że użytkownicy poprawnie skonfigurowali swoją infrastrukturę e-mail. Klientom przypisywany jest unikalny identyfikator, aby uniknąć grupowania ich z innymi klientami przez filtry spamu. Ogólnie rzecz biorąc, Mailivery ma na celu pomóc użytkownikom zwiększyć dostarczalność e-maili i sprzedaż poprzez poprawę reputacji nadawcy e-maili i ominięcie algorytmów spamowych.