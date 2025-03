Narzędzia do dostarczania wiadomości e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Emma

myemma.com

Emma by Marigold pomaga marketerom tworzyć i dostarczać spersonalizowane, ukierunkowane kampanie e-mailowe i SMS-owe, które przynoszą rzeczywiste wyniki biznesowe. Niezależnie od tego, czy tworzysz zespół jednoosobowy, czy zespół rozproszony po całym świecie, nasze zasoby ułatwiają tworzenie prostych kampanii opartych na danych, które łączą i konwertują między kanałami. Oferujemy również konfigurowalne szablony (nie ograniczając się do kont premium), praktyczną obsługę klienta i funkcjonalność, którą można skalować wraz z Tobą. * Planuj — współpracuj między zespołami, aktywnie podchodź do swoich kampanii i docieraj do klientów. * Projekt — nasz światowej klasy edytor i setki responsywnych szablonów pomogą Ci zaprojektować atrakcyjne e-maile na urządzenia mobilne i przetestować skuteczne wezwania do działania. * Targetuj i angażuj — korzystaj z segmentacji, aby tworzyć bardziej spersonalizowane komunikaty w oparciu o to, co wiesz o swoich klientach, a nasze narzędzia do automatyzacji pomogą Ci skutecznie budować i realizować ciągłe kampanie, które utrzymają Twoją markę w centrum uwagi. * Analizuj i optymalizuj — zrozum wpływ swoich programów i ulepszaj je z biegiem czasu dzięki analizom, testom i wnioskom w czasie rzeczywistym, nawet gdy jesteś w drodze. * Integracje — Emma integruje się z najlepszymi platformami CRM, e-commerce i analitycznymi, dzięki czemu możesz wykorzystywać dane z najczęściej używanych technologii do tworzenia świadomych i dynamicznych kreacji.